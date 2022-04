Qui est Amina Muaddi, avec qui Asap Rocky aurait trompé Rihanna ?

La folle tumeur agite la Toile depuis plusieurs heures : Asap Rocky aurait trompé Rihanna avec une jeune femme répondant au nom d’Amina Muaddi.

C’est un message posté jeudi sur Twitter par le bloggeur mode Louis Pisano qui a mis le feu aux poudres.



«Rihanna a rompu avec lui après l’avoir surpris en train de la tromper avec Amina Muaddi», a-t-il écrit via le compte @LOUIS_via_ROMA. Suffisant pour que de nombreux fans de Rihanna la pensent désormais célibataire, et ce à seulement quelques jours de son accouchement.

Beaucoup d’entre eux connaissaient déjà le nom d’Amina Muaddi. Et pour cause, il s’agit d’une créatrice de chaussures très appréciée des stars, dont Rihanna elle-même, avec qui elle a même fini par collaborer.

Evidemment, tous les potentiels signes d’animosité récente entre les deux femmes sont analysés à la loupe depuis quelques heures. Hasard ou coïncidence ? Rihanna aurait récemment cessé de suivre la jeune femme sur Instagram… Le Daily Mail estime cependant que les rumeurs sont très probablement infondées, et en veut pour preuve qu’il y a trois jours, Rihanna a été aperçue dans une paire de chaussures dessinées par Amina.

Une créatrice chouchoute des stars

Grande amie de la mannequin Tina Kunakey, Amina Muaddi avait en 2019 confié dans les pages de Vogue comment Rihanna l’avait repérée avant de lui demander de collaborer sur les créations de sa marque Fenty.

«Le styliste de Rihanna et moi sommes amis, alors il a vu quelques prototypes de ma collection. Elle a acheté quelques paires via son personal shopper, avait-elle expliqué. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle m'a envoyé quelques pièces de la collection de Fenty quand elle a lancé sa marque. Je me sens si belle lorsque je les porte», avait-elle ajouté.

D’origine roumaine et jordanienne, Amina a grandi en Italie avant de s'installer aux États-Unis. Elle avait travaillé comme styliste pour les célébrités avant de se lancer dans la conception de sa propre ligne de chaussures en 2012. Côté cœur, elle serait en couple avec l’humoriste français Fary.

Donc Asap Rocky a trompé Rihanna avec la meuf de Fary?????? Mais weshhh cest quoi cette histoire https://t.co/cpZ6gs0FtC — Inès (@_i1705) April 15, 2022

Rihanna est en couple avec A$AP Rocky depuis 2020, bien qu'ils aient été liés dès 2013. Le rappeur avait confirmé qu'ils sortaient ensemble en mai 2021 dans une interview à GQ, dans laquelle il avait qualifiée l’interprète d’Umbrella de «l'amour de sa vie». Le couple a annoncé attendre un enfant ensemble au début de l’année.