Fary livre la suite de son show «Hexagone» adapté pour Netflix

Alors que les Français entament leur deuxième mois de confinement, le hasard fait bien les choses. Netflix dévoile, ce jeudi 16 avril, la deuxième partie du one-man show de Fary « Hexagone », dans une version spécialement adaptée pour la plate-forme.

Après l’acte 1, l’acte 2. Depuis le 12 mars dernier, les abonnés Netflix ont pu découvrir le premier volet du second spectacle de Fary. Ils ont désormais accès à la deuxième partie de ce one-man, spécialement capté aux Bouffes du nord, les 13 et 14 octobre. Une captation très graphique réalisée par Adrien Lagier et Ousman Ly - à l’origine de nombreux clips de rap incontournables dont ceux d’Orelsan et Damso - et avec la collaboration artistique du réalisateur Ladj Ly, candidat malheureux des Oscar 2020 malgré le succès public et critique des « Misérables ».

Pour mémoire, « Hexagone » a été créé en septembre 2018. L’humoriste y interroge sans tabou, avec mordant et pertinence, la notion d’identité. Qu’est ce qui fait que l’on se sent Français ? Qu’est-ce que signifie finalement être Français ? Ce show succède à « Fary is the new Black », spectacle qui a propulsé la carrière de celui qui n'a pas encore 30 ans.