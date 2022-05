Met Gala 2022 : comment suivre la cérémonie en France ?

Le Met Gala 2022 commence dans quelques heures. Comment suivre le défilé des stars sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York depuis la France ? On vous dit tout.

C’est via le site du magazine Vogue que les Français pourront suivre l’événement en streaming, à partir de minuit. Ainsi que sur toutes les plate-formes digitales du magazine – Instagram, Twitter, et Facebook.

La présidence de cette édition, qui vise tous les ans à récolter des fonds au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York, a été confiée à un des couples les plus glamours d’Hollywood, Ryan Reynolds et Blake Lively, avec à leurs côtés les comédiens Regina King et Lin-Manuel Miranda. Le thème de cette année a été baptisé «Gilded Glamour», en référence à l’âge d’or de l’Amérique entre 1870 et le début du XXe siècle, avec la vague d’industrialisation à travers le pays. L’exposition, qui débutera le 5 mai, s’intitule In America : An Anthology of Fashion.

La liste des stars qui viendront fouler le tapis rouge dans des tenues extravagantes est tenue secrète. Mais il se pourrait bien que Rihanna puisse, comme en septembre dernier (la précédente édition du Met Gala avait été décalée en raison de la pandémie, ndlr), honorer le public de sa présence.

D’autres personnalités sont attendues, notamment Kim Kardashian, Jenifer Lopez et Ben Affleck, Megan Three Stallion, Zoe Kravitz, Joe Jonas, Sophie Turner, Vanessa Hudgens, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, Kendall Jenner, Pamela Anderson, Rebel Wilson, Hailey Bieber, Amal Clooney, ou encore Bella Hadid. La réponse sera à découvrir ce soir.