Dave Chappelle agressé sur scène à Hollywood, et aidé par Jamie Foxx présent dans le public (VIDEO)

L’humoriste Dave Chappelle a été attaqué sur la scène du Hollywood Bowl, ce mardi à Los Angeles, par un fan à la fin de son spectacle.

Un incident filmé par un spectateur dont la vidéo est rapidement devenue virale sur Twitter.

On peut y voir l’humoriste de 48 ans se faire charger par un fan qui tente de le plaquer au sol. Quelques secondes plus tard, l’agresseur était maîtrisé par les membres de la sécurité et évacué de la scène. Selon les témoins, Dave Chappelle n’est pas apparu traumatisé par cet incident, reprenant son spectacle après coup avec un trait d’humour. «C’était un homme transexuel», s’est-il exclamé en référence aux accusations de transphobie exprimées à son encontre par la communauté LGBTQ+ pour son spectacle The Closer diffusé sur Netflix.

Jamie Foxx et Chris Rock en soutien

Dave Chappelle a également remercié l’acteur Jamie Foxx – qui était dans le public – pour lui avoir porté secours au moment de l’agression. «Quand vous avez des problèmes, Jamie Foxx apparaîtra avec un chapeau de shérif», s’est-il amusé en invitant le comédien sur scène. «Je pensais que cela faisait partie du spectacle», a répondu Jamie Foxx, qualifiant Dave Chappelle de «génie». «Tu es une légende, et on ne laissera jamais une chose pareil se produire», a-t-il ajouté.

Selon le site américain Page Six, Chris Rock, qui était également présent, est venu sur scène pour prendre Dave Chappelle dans ses bras. «Will, est-ce que c’est toi ?», s’est-il amusé en référence à la gifle que lui avait infligé Will Smith après une blague sur la coiffure de sa femme Jada Pinkett Smith.

Dans une autre vidéo diffusée sur Twitter, l’agresseur a été filmé sur un brancard au moment de quitter les lieux dans une ambulance avec une sérieuse blessure au bras, suite à l’intervention de la sécurité.

Selon plusieurs témoins, de nombreux spectateurs pensaient que cette attaque faisait partie de spectacle. D’autres ont été choqués, et étaient très en colère après avoir assisté à cette scène.