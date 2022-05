Plus belle la vie : une élue écologiste lance une pétition pour s'opposer à l'arrêt de la série

Coup dur pour les fans au lendemain de l'annonce par France Télévisions de l'arrêt de la série «Plus belle la vie», diffusée sur France 3. Dont fait partie Pauline Rapilly-Ferniot, conseillère municipale de Boulogne-Billancourt et candidate NUPES aux élections législatives, qui a appelé à signer une pétition pour le maintien de la série.

Diffusée depuis plus de 18 ans, la série s'arrêtera donc à la fin de la saison, en novembre prochain, en raison de l'évolution des «attentes des téléspectateurs» et de «la consommation des programmes», selon les arguments de France Télévisions.

L'élue municipale, déçue par cette décision, a donc décidé de lancer une pétition pour empêcher l'arrêt de la série. «Si comme moi vous avez suivi l'intégralité des aventures de Roland, Mirta, Luna, Blanche, Léo, François... depuis le début, vous avez l'impression qu'on vous abandonne, n'est-ce pas», écrit-elle. Ajoutant : «j'ai suivi l'intégralité (ou presque) des épisodes, je ne veux pas que ma série préférée s'arrête».





toutes les personnes qui veulent pas que ça s'arrête écrivez-moi en MP, je passerai mes journées à faire campagne pour les législatives et mes nuits à essayer de sauver la série de mon enfance (et de ma mamie). https://t.co/HSd1lZqMsa — Pauline Rapilly Ferniot (@Pauline_RF) May 5, 2022

Ainsi, «si on est des millions à signer cette pétition France 3 prolongera peut-être la vie du Mistral», assure l'écologiste Pauline Rapilly-Ferniot. Pour l'heure, ils ne sont qu'une centaine à l'avoir signée.

Un coup dur (aussi) pour Marseille

L'annonce de l'arrêt de la série a jeté un froid dans la cité phocéenne, où ce soap-opéra prend place depuis prsè de vingt ans. D'ailleurs, les élus et acteurs économiques locaux sont rapidement montés au créneau hier pour signaler leur stupéfaction face à cette décision de France Télévisions.

«Cette série, tout le monde la connait en France, elle a permis de mettre Marseille, la Provence, en avant en France et à l'étranger. Beaucoup de touristes qui viennent visiter Marseille demandent où est le quartier du Mistral, où est le bar», a expliqué le président de la CCI Aix-Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin, à France Bleu. Avant d'ajouter que l'arrêt «a donc des répercussions en termes de tourisme et cela touche, au-delà de l'industrie cinématographique, toute l'économie de notre ville». D'ailleurs, ce sont aujourd'hui 600 emplois directs qui sont touchés par l'arrêt de Plus belle la vie.

Dans un communiqué de presse, le président de région Renaud Muselier appelle France Télévisions à préserver les emplois et la création audiovisuelle à Marseille. En effet, la ville est aujourd'hui la deuxième ville de tournage en France. «C’est un peu de l’âme de Marseille et de la région Sud qui disparaîtra au dernier jour de tournage de la série. Je suis désormais très attentif à l’avenir des professionnels concernés par cette fin. Je rencontrerai demain les responsables de France Télévisions, puis plus tard ceux du Groupe Newen, pour m’assurer que les emplois seront préservés et que la pérennité de la création audiovisuelle à Marseille ne sera pas menacée», a-t-il écrit.

Et du côté de la mairie, cela bouge aussi. Jean-Marc Coppola, adjoint au Maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma «demande des comptes» à France Télévisions.

France Télévision annonce la fin de Plus Belle La Vie pour l'automne 2022. Décision contraire aux intentions affichées par @EmmanuelMacron sur le développement du cinéma et l'audiovisuel à Marseille. Quid des 600 emplois et des retombées économiques ? La Ville demande des comptes — Jean-Marc Coppola (@JeanMarcCoppola) May 5, 2022

Les audiences de Plus belle la vie, qui raconte jour après jour le quotidien des habitants du Mistral, quartier marseillais fictif, avaient atteint près de 7 millions de téléspectateurs dans les années 2000, mais se sont effritées ces dernières années, tombant à 2,7 millions en moyenne lors de la saison 2021-2022, selon Médiamétrie.