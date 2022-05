«C’est la première fois que j’ai un rôle aussi adulte» : Louane incarne une psychologue dans Visions, série fantastique diffusée à partir de ce 16 mai

Ce lundi, TF1 lance sa nouvelle mini-série, Visions, un polar sur fond de fantastique en six épisodes avec Louane Emera, Soufiane Guerrab («Lupin»), ou encore Jean-Hugues Anglade.

L’histoire, qui ne sera pas sans rappeler à beaucoup celle de Sixième Sens, suit un enfant qui manifeste des dons de visions étranges alors qu’une petite fille vient de disparaître. Louane Emera joue une psychologue qui va s’intéresser de près à ce que dit voir le petit Diego (Léon Durieux) et qui pourrait aider à retrouver la disparue, d'autant que c'est au compagnon (Soufiane Guerrab) de la jeune femme qu'a été confiée l’enquête.

La chanteuse révélée dans The Voice et récompensée par un César en 2015 pour sa prestation dans le film La famille Bélier confie avoir accepté le rôle dans cette série signée Akim Isker (L’enfant de personne), car il lui permettait pour la première fois de se glisser dans la peau d’un vrai personnage adulte.

C’est aussi «l’envie de travailler avec un enfant», qui a séduite la jeune maman. «Je ne l’avais jamais fait jusqu’alors. C’est un jeu particulier que je souhaitais explorer, d’autant plus que la relation entre mon personnage et celui de Diego est aussi singulière qu’importante pour résoudre l’énigme de la disparition d’une petite fille. Dès la lecture du scénario, j’ai eu à cœur de porter ce personnage, de donner corps à cette psychologue très investie dans son métier et en quête de réponses sur sa propre enfance dont elle a si peu de souvenirs», explique-t-elle pour TF1.

«C’est la première fois que j’incarne un rôle aussi éloigné de moi. Cela m’a donc demandé un investissement personnel important. Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de ma coach, Catherine Chevallier, qui me suit depuis des années. Nous avons travaillé ensemble durant des mois sur le personnage de Sarah, cet effort a porté ses fruits. J’ai également beaucoup échangé avec ma petite sœur, actuellement en fac de psychologie. Nos discussions m’ont nourrie et ma préparation personnelle a été enrichie par son expérience. Elles m’ont aidée à façonner mon personnage et l’histoire que je souhaitais raconter».

Sur le plateau, l'entente a été immédiate avec le jeune Léon Durieux. «Ce petit garçon est devenu une personne très importante dans ma vie. Aujourd’hui encore, nous nous appelons au moins une fois par semaine et j’échange beaucoup avec sa maman. Entre lui et moi, ça a 'matché', dès notre première rencontre», dit Louane, qui a aussi apprécié donner la réplique à Soufiane Guerrab qui interprète son mari à l’écran.

«Ce fut un plaisir de tourner ensemble. Soufiane a été très respectueux. C’était très important pour moi car cela n’a pas toujours été le cas avec mes autres partenaires de jeu. J’appréhendais aussi le fait d’avoir une relation amoureuse dans une fiction et l’accompagnement de Soufiane, tout comme celui d’Akim (le créateur de la série, ndlr) ont été précieux», a confié celle qui dit avoir retrouvé l'envie de jouer la comédie, une passion qui ne dépassera toutefois jamais celle qu'elle éprouve pour la musique, précise-t-elle tout de même.

Déjà disponible sur Salto, Visions sera diffusé les lundis à compter de ce 16, à 21h10 sur TF1.