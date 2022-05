Barbie : différentes versions de Barbie apparaîtront dans le film avec Margot Robbie

Selon le site du New York Times, Margot Robbie ne sera pas la seule à incarner la célèbre poupée dans le film «Barbie». Une révélation qui pourrait donner un indice important à propos du scénario.

Le Multiverse existera-t-il dans le monde de Barbie ? Selon les révélations faites par le journaliste du New York Times, Kyle Buchanan, qui couvre actuellement le Festival de Cannes, Margot Robbie partagera le rôle de la célèbre poupée avec au moins deux autres comédiennes, Issa Rae (Insecure) et Hari Nef (Assassination Nation). Mieux encore, le personnage de Ken, qui a été confié à Ryan Gosling, connaîtra le même sort, puisque Simu Liu (Shag-Chi et la légende des Dix Anneaux) et Ncuti Gatwa (Sex Education) joueront différentes versions du jeune homme.

Pourquoi est-ce que cette révélation est importante ? Pour le moment, aucune information précise concernant le scénario du film n’a été révélée. Selon plusieurs sites américains spécialisés, ce détail concernant le casting pourrait indiquer que Barbie va découvrir qu’elle n’est pas seule dans l’univers Barbie, la plongeant ainsi dans une profonde crise existentielle. Un récit qui colle avec l’histoire de la poupée de Mattel qui, tout au long de son histoire, a multiplié les versions de Barbie et de Ken sous toutes les formes, tailles, genres, et ethnicités.

Pour rappel, le casting de Barbie compte également sur la présence de Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera, ou encore Will Ferrell. Mais aussi Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, et Jamie Demetriou. Combien d’entre eux joueront une autre version de Barbie ou de Ken ? La curiosité autour de ce film vient encore de monter d’un cran.