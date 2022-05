Procès Johnny Depp/Amber Heard : l'acteur avait promis «une humiliation totale» à son ex-épouse

Johnny Depp a juré qu’Amber Heard allait subir une «humiliation totale mondiale», selon des SMS accablants lus au tribunal mercredi, lors du procès les opposant.

La guerre était déclarée. Alors que le procès en diffamation qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard se poursuit, l’avocat de l’actrice, Heard Ben Rottenborn, a ce mercredi confronté l’acteur à une série de SMS particulièrement virulents.

Les missives, envoyées à l’ancien agent de Johnny Depp, Christian Carino, en août 2016 – soit après la demande de l’actrice d’une ordonnance restrictive - comportent également une série d’insultes, qualifiant notamment Heard de «marché aux poissons flasque surexploité suspendu».

«Elle supplie pour une humiliation mondiale totale, elle va l’avoir»

La star de «Pirates des Caraïbes» a également qualifié son ex-femme de «strip-teaseuse à 50 cents» et Elon Musk - petit-ami de Heard en 2018 - de «Mollusk», selon les textes dévoilés.

Se référant à une nouvelle relation de l'époque, Johnny Depp a déclaré: «J'ai rencontré une putain de sublime petite Russe ici… Ce qui m'a fait réaliser tout ce que j'ai dépensé pour cette strip-teaseuse à 50 cents… Je ne la toucherais même pas avec un putain de gant.»

«Elle implore une "humiliation mondiale totale". Elle va l’avoir. Je n’ai aucune pitié, aucune peur et pas une seule once d’émotion ou ce que je pensais être de l’amour pour cette lesbienne de bas étage, vénale, molle, inutile et qui m’a fait miroiter des choses. Il y en a à la pelle des femmes comme elle.»

«Je suis tellement heureux qu'elle veuille se battre !!! Elle va frapper fort le mur !!!, avait-il poursuivi. Je ne peux qu'espérer que le karma entre en jeu et lui retire le don de respirer.»

«Désolé, mec… Mais, MAINTENANT, je ne m'arrêterai devant rien !!! Voyons si le mollusque a une paire», a ajouté Depp, dans une référence apparente à Elon Musk. «Qu’il vienne me voir face à face... Je lui montrerai des choses qu'il n'a jamais vues auparavant... Comme, l'autre côté de sa bite quand je la coupe en deux.»

Un autre message montre également Johnny Depp exigeant que son ex-femme soit retirée du film «Aquaman». Depp n'a pas nié avoir écrit ces textes, affirmant qu'il les avait écrits alors que sa vie était bouleversée par les allégations d'abus de Heard.

l'embarrassant procès avec le Sun

Lors de ce même contre-interrogatoire, les avocats de Heard ont confronté Johnny Depp à d’autres messages extraits de son téléphone portable. Un texte à destination d'un de ses assistants décrivait les parties génitales d'une femme comme étant «DE DROIT SA PROPRIETE» et, plus loin, il s'exclamait «J'AI BESOIN. JE VEUX. JE PRENDS».

Contrairement aux messages précédents cités par l'avocat d'Amber Heard, Johnny Depp a cette fois nié les avoir écrits, justifiant tant bien que mal que son téléphone avait pu être utilisé par quelqu'un d'autre ou que le message avait été modifié.

Mais ces textes avaient déjà été évoqués lors du procès britannique de Johnny Depp contre le Sun en 2020, lorsqu'il avait poursuivi la publication pour diffamation pour un article qui le qualifiait de «batteur de femme». Pour mémoire Johnny Depp avait perdu cette affaire après que le tribunal avait conclu que la majorité des allégations d'abus de Heard étaient «essentiellement vraies».

Actuellement, la star de «Pirates des Caraïbes», 58 ans, poursuit Amber Heard au tribunal de Fairfax en Virginie. Il réclame 50 millions de dollars, soutenant qu'elle l'a diffamé lorsqu'elle s'est présentée comme «une figure publique représentant la violence domestique». Amber Heard, 36 ans, a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, affirmant que Johnny Depp l'avait diffamée lorsque son avocat avait déclaré que ses accusations de violences et de viols étaient un «canular». L’issue du procès est prévue ce vendredi 27 mai.