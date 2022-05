Procès Johnny Depp/Amber Heard : que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ?

Six semaines après le début du procès en diffamation, les débats opposant Johnny Depp et Amber Heard se termineront ce vendredi au tribunal de Fairfax, en Virginie.

Tout a été déballé. Les acteurs hollywoodiens divorcés Johnny Depp et Amber Heard approchent de la fin de leur procès en diffamation qui fait la Une des journaux à travers le monde depuis six semaines. Violences physiques récurrentes, agressions verbales, viol avec une bouteille brisée, problèmes d'addiction, doigt sectionné et même une affaire du caca dans un lit dont l'origine est disputée...

Dans leur bataille, aucuns détails, même les plus sordides et les plus crus concernant leur relation toxique n’ont été épargnés aux jurés, ni au monde entier. Pas de quoi écoeurer cependant les milliers de fans qui se sont pris de passion, comme devant une série addictive, pour les procédures diffusées en direct.

A la barre, des proches, des amis, d'anciens membres du personnel ou encore des psychiatres et autres experts de l'industrie du divertissement continuent de se succéder pour livrer leurs analyses et les détails sinistres sur ce qui était très clairement un mariage très dysfonctionnel.

A l'origine de ce grand déballage, une plainte de Johnny Depp, 58 ans, qui affirme que son ex-femme a ruiné sa réputation et sa carrière après avoir écrit en 2018 un éditorial dans le Washington Post, dans lequel elle affirmait avoir été victime de violences conjugales en 2016, article dans lequel elle ne le nommait toutefois pas. La star, qui a notamment été remplacée au casting de la saga Les Animaux fantastiques après avoir été invité à se retirer par la Warner Bros, réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts.

Après cette plainte, Amber Heard, 36 ans, a contre-attaqué et demande le double, affirmant avoir subi des années de violences, dont un viol en 2015, et accusant son ex-mari d'avoir voulu «ruiner sa carrière». Elle dit avoir été mise au ban d'Hollywood après une campagne diffamatoire qui a nui à son image et fait perdre des rôles et des campagnes publicitaires.

le Début de la fin

Alors que s’ouvre ce mercredi 25 mai la 22e journée du procès, les équipes de Johnny Depp conservent presque onze heures de temps alloués contre moins de trois pour le camp d'Amber Heard.

Les avocats d'Amber Heard ont donc terminé ce mardi 24 mai leur argumentaire, laissant désormais la défense de l'acteur appeler ses derniers témoins avant la fin des débats prévue vendredi.

Parmi ces prochains témoins devrait figurer Kate Moss, pour répondre à des questions sur sa relation passée avec Johnny Depp au milieu des années 1990. Cette intervention aurait été planifiée après qu'Amber Heard a allégué lors de son témoignage qu'elle avait entendu dire que l'acteur avait un jour poussé l'ancienne mannequin dans les escaliers.

Le tribunal a siégé du lundi au jeudi depuis le 11 avril et devait initialement conclure la procédure le 19 mai, mais avait dû prolonger d'une semaine en raison de la grande quantité de preuves à l'examen.

Le procès doit actuellement donc se terminer le vendredi 27 mai, lorsque les avocats des deux parties feront leurs déclarations finales, après quoi le jury sera invité à se retirer, à délibérer et à rendre un verdict sur la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, Amber Heard a diffamé Johnny Depp dans l'article du Post au centre de l'affaire.

Si le jury conclut qu'elle l'a fait, Mme Heard sera condamnée à payer à M. Depp les 50 millions de dollars qu'il demande en compensation du manque à gagner, bien que le tribunal puisse recommander qu'il reçoive plus ou moins que ce montant.

Si le jury se prononce en faveur de Mme Heard, M. Depp n'obtiendra rien et pourrait être condamné à payer à son ex-épouse les 100 millions de dollars qu'elle a demandés dans sa contre-poursuite. Dans ce cas également, les jurés pourraient conclure que ce chiffre est trop élevé ou insuffisant et recommander un ajustement en conséquence.

A noter que comme dans toutes les affaires civiles, un arrangement à l'amiable pourrait conclure l'affaire. Dans ce cas, les avocats des demandeurs et des défendeurs débattent et visent à trouver une somme à verser, mettant fin à l'affaire judiciaire sans parvenir à sa résolution.