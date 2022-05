The Handmaid's Tale : une actrice quitte la série avant la saison 5

La comédienne Alexis Bledel a annoncé qu’elle ne serait pas au casting de la saison 5 de la série «The Handmaid’s Tale».

La surprise est totale. Alexis Bledel, qui incarnait le personnage d’Emily Malek, alias Ofglen, dans la série «The Handmaid’s Tale», a annoncé son intention de quitter la série, révèle le site américain Variety. Elle sera dès lors absente de la saison 5 qui est en tournage depuis cet hiver, et dont la date de diffusion n’est pas connue pour le moment.

«Après mûre réflexion, j’ai senti que je devais ‎‎m’éloigner de The Handmaid’s Tale‎‎ à ce moment-là. Je serai éternellement reconnaissante envers Bruce Miller qui a écrit des scènes vraies et très chargées pour Emily, et aussi envers Hulu et MGM, le casting et les équipes pour leur soutien», a-t-elle déclaré.

Quatre fois nominée aux Emmy Awards pour son rôle dans «The Handmaid’s Tale», et un sacre de la meilleure actrice invitée dans une série télévisée dramatique en 2017, Alexis Bledel n’incarnera plus ce personnage pourtant central dans cette adaptation du roman de Margaret Atwood. Pour l’instant, aucune information concernant la manière dont son départ sera intégré dans le scénario de la saison 5 n’est connue.