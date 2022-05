Procès Johnny Depp/Amber Heard : quel avenir professionnel pour les deux acteurs ?

Après six semaines de témoignages tous azimuts dans un procès en diffamation qui a aux yeux du monde levé le voile sur la toxicité de leur ancienne relation, Johnny Depp et Amber Heard sont à l’aube de connaître la décision du jury dans cette affaire, mais aussi de connaître les retombées de l’événement sur leur carrière respective.

L’avenir des deux acteurs est maintenant entre les mains du jury, mais Amber Heard et Johnny Depp vont aussi devoir vivre avec les suites de leur procès ultra-médiatisé, qui ne sera pas sans conséquence sur la suite de leur parcours professionnel. Car le verdict du tribunal va tomber, suivi par un autre, celui de l’opinion publique et, dans son sillage, celui des producteurs hollywoodiens.

Pour mémoire, Johnny Depp poursuit Amber Heard pour 50 millions de dollars. Il prétend que son ex-épouse avait laissé entendre qu'il l'avait violentée dans un éditorial du Washington Post de 2018 sur la violence domestique (bien que l'article ne le mentionnait pas nommément), et que cette «diffamation» a causé du tort à sa carrière.

Face à cette accusation, Amber Heard a contre-poursuivi l’acteur pour 100 millions de dollars, accusant Johnny Depp d'avoir orchestré une «campagne de diffamation» contre elle et décrivant ce procès intenté contre elle comme une continuation «d'abus et de harcèlement».

Amber Heard a témoigné que Johnny Depp était violent verbalement et physiquement. Elle a également accusé Depp de violences sexuelles au cours de leur relation.



Johnny Depp a affirmé à plusieurs reprises à la barre qu'il n'avait jamais frappé une femme, a nié l'allégation d'agression sexuelle et s'est qualifié lui-même de victime de violence domestique de la part d’Amber Heard, ce qu'elle nie.

L'opinion publique peut condamner à une traversée du désert

Quels que soient les verdicts de la poursuite de Johnny Depp et de la contre-poursuite d’Amber Heard, le sort de leurs carrières respectives sera (surtout) dicté par un autre «tribunal», celui de l'opinion publique.

Qu'elle soit juste ou injuste, la vague de soutien que Johnny Depp a reçue sur les réseaux sociaux pendant le procès pourrait lui être utile à l'avenir, a déclaré à CNN un agent «qui connaît l’acteur depuis des années», est-il précisé. «Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant qu'il ne prenne la parole et je pense que cela n'a fait qu'améliorer son image publique», a-t-il estimé.

«Robert Downey Jr. avait remporté un Oscar, puis a diffusé sa vie personnelle dans le monde et les gens ont en quelque sorte reculé», a déclaré, toujours pour CNN, Darryl Marshak, un agent qui a déjà représenté des stars comme Leonardo DiCaprio. «Je pense qu'Hollywood est un endroit étrange. Lorsque vous lavez votre linge sale en public, les cadres, et tous les gens qui bougent les pions (dans l’industrie du cinéma, ndlr), ont tendance à reculer comme devant une flamme chaude.» Il a ensuite néanmoins estimé que «l'incroyable talent» de Johnny Depp l'aiderait à revenir sur les écrans de cinéma. «Hollywood est indulgent et quand le temps aura un peu passé (…) Johnny pourra revenir. Je pense qu'il va réapparaître», a-t-il déclaré.

Tout au long de l'affaire, Johnny Depp et ses avocats ont tenté de prouver l'impact négatif des déclarations d'Amber Heard sur sa carrière. En 2020, il s'était vu retirer son rôle de Gellert Grindelwald dans la franchise «Les Animaux fantastiques» après avoir perdu une affaire de diffamation pour violence domestique contre The Sun qui l’avait qualifié de «mari violent».

L’agent de talent Christian Carino a cependant témoigné durant le procès qui s’est tenu ces six dernières semaines à Fairfax en Virginie, qu'il pensait que les allégations d'abus de Heard étaient la principale raison qui avaient coûté à l’acteur son rôle de capitaine Jack Sparrow dans le sixième film Pirates des Caraïbes.

Et quand un avocat de l'actrice a relevé que Johnny Depp avait fait preuve d’un comportement perturbant lors des tournages, il a justifié : «Je sais qu'il est en retard, mais il a été en retard toute sa vie». «Je pense que c'est gênant pour tout le monde, mais tout le monde a appris à produire un film pour y faire face.», a-t-il ajouté.

Tracey Jacobs, qui a représenté Johnny Depp pendant 30 ans en tant qu'agent de talent avant d'être licenciée, a déclaré, au contraire, qu’en se présentant régulièrement en retard sur les plateaux, ainsi que sa grande consommation de drogue et d'alcool, avaient profondément nui au bon déroulement des tournages, et plus généralement à sa carrière.

«Son étoile ne brille plus comme avant car il est devenu plus difficile de lui trouver un emploi compte tenu de la réputation qu'il a acquise en raison de son retard et d'autres choses», a déclaré l’ancienne agente de l’acteur.

L'acteur toujours assuré d'avoir des rôles

Les projets pour le sixième volet de «Pirates des Caraïbes» n'auraient d'ailleurs pas encore été confirmés à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais selon le producteur de films Jerry Bruckheimer, la porte ne serait pas complètement fermée pour que Johnny Depp y fasse son retour.

Selon d’autres spécialistes du secteur, l’avenir de Johnny Depp au cinéma n’est quoiqu’il arrive pas terminé. «Je crois que Johnny Depp pourra être casté dans divers films indépendants parce que son nom a toujours une valeur importante et qu'il y a un public pour lui, mais les studios seront plus prudents pour des raisons d'assurance (…) et ils seraient plus préoccupés par les réactions du public que par les petites entreprises indépendantes», a également déclaré à CNN «un réalisateur hollywoodien» dont le nom n'a pas été révélé.

Il est à noter que, tandis que sa présence future dans les productions hollywoodiennes n'est pas encore totalement assurée, Johnny Depp devrait avoir un rôle dans le prochain film français «La Favorite», dans le rôle du roi de France, Louis XV. Comme annoncé dans Variety en janvier dernier, le tournage de ce drame commencera cet été, et sera réalisé par Maïwenn, qui joue également le rôle de la maîtresse du souverain, Madame du Barry.

L’acteur aussi soutenu que l'actrice conspuée tout au long du procès

«Globalement, les gens ont pris parti tout au long du procès, nous avons vu cela se dérouler dans la presse avant son aboutissement dans la salle d'audience», a déclaré à CNN Amanda K. Ruisi, fondatrice et présidente d'AKR Public Relations & AKR Ventures.

«L'équipe de communication juridique et stratégique de M. Depp a fait un travail incroyable en livrant un message cohérent dans la salle d'audience et dans les médias, ce qui, je pense, a aidé à rassembler le soutien de sa base de fans.»

Il est aussi patent que les réseaux sociaux ont largement penché sa faveur, avec une proportion inverse de messages de haine ou de moqueries qui se sont abattus sur Heard, et qui pose d'ailleurs énormément de questions quant à la parole des victimes supposées dans les violences conjugales.

«Voici une femme racontant, avec des détails atroces, comment un homme extrêmement célèbre l'aurait agressée. Pourquoi, en 2022, tant de gens semblent-ils la détester pour cela ?», demande un journaliste de The Cut, tandis que Le Parisien publie ce mardi 31 mai un article intitulé : «Amber Heard, la femme que personne ne veut croire à l’heure de #MeToo».

Amber Heard a cependant ses partisans, mais nettement moins bruyants que ceux de Depp. L’acteur David Krumholtz, a pris publiquement sa défense, l'actrice Ellen Barkin a témoigné pour son équipe de défense et la comédienne Kathy Griffin lui a envoyé sur Twitter : «Je pense à toi et je t'envoie tout mon amour.»

Apparaîtra-t-elle dans Aquaman 2 ?

En ce qui concerne le futur professionnel d’Amber Heard, dont la carrière était mois établie que celle de son ex-époux, l'attention portée sur elle au procès aurait considérablement détérioré son image. A la barre, l’ancienne mannequin a déclaré être la cible d'une campagne diffamatoire qui a attisé la haine : «Je suis harcelée, humiliée, menacée tous les jours (…) Les gens veulent me tuer et ils me le disent tous les jours. Les gens veulent tuer mon bébé au micro-ondes et ils me le disent», a poursuivi Heard tremblante d’émotion.

Cette haine, difficilement justifiable, pourrait aussi coûter les prochains rôles de celle qui a été vue dans «Justice League» et «Aquaman». Actuellement, il y a même une pétition pour que l’actrice soit retirée du casting de la suite d’«Aquaman», qui est en post-production. La pétition atteint même aujourd’hui un nombre de signatures record, avec pour l’heure près de 4,5 millions de signatures !

Cela ira-t-il jusqu'à la couper au montage ? Il est peu probable, toutefois Walter Hamada, le chef de DC Films qui a produit le film, a déclaré que l'équipe créative avait, avant le procès, soulevé «un manque d’alchimie» avec la star du film Jason Momoa.

Lundi 16 mai dernier, Amber Heard a témoigné que son rôle dans «Aquaman 2» avait été considérablement réduit en plein coeur de sa bataille avec Johnny Depp. S'adressant au tribunal, l'actrice a expliqué : «Je me suis battue très fort pour rester dans le film. Ils ne voulaient pas m'y inclure». Elle a ajouté : «On m'a donné un scénario, puis de nouvelles versions du scénario dans lequel des scènes contenant de l'action avaient été supprimées. Cela représentait mon personnage et un autre personnage, sans donner de spoilers, deux personnages se battant l'un contre l'autre (…) Ils ont en fait retiré un tas de scènes pour mon rôle.» Selon le témoignage du responsable du divertissement de la maison de production, l'acteur principal d'Aquaman, Jason Momoa, était quant à lui «catégorique» pour que Heard conserve son rôle dans le film.

«Aquaman 2», qui devrait arriver dans les cinémas en 2023, est le film le plus médiatisé des projets en cours de l’actrice. En dehors de cela, elle est en post-production d'un thriller italien intitulé «In the Fire», écrit et réalisé par Conor Allyn. Selon IMDB, elle devrait apparaître ensuite dans «Run Away with Me», qui se concentre sur un Américain à Paris qui tombe amoureux d'un mannequin.

Le verdict qui sera livré par le jury suffira-t-il à restaurer, comme ils l'appellent tous les deux de leur voeux, leur réputation, et dans le même temps à allonger la liste de leurs projets ? Amber Heard et Johnny Depp ont en fait beaucoup plus en jeu que les millions qu’ils se réclament mutuellement.