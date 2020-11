«Les animaux fantastiques 3» : Johnny Depp mis à la porte, Mads Mikkelsen reprendrait le rôle de Grindelwald

Dans la saga des «Animaux fantastiques», on ne compte plus les rebondissements. Alors que Johnny Depp a été renvoyé de la franchise après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, Mads Mikkelsen serait en lice pour reprendre le rôle du sorcier Grindelwald dans le troisième volet.

Si Eddie Redmayne et Jude Law se glisseront de nouveau dans la peau de Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, l’acteur danois - qui était à l’affiche en France de «Drunk» avant la fermeture des cinémas pour cause de reconfinement - pourrait intégrer le casting du long-métrage réalisé par David Yates. Selon le site Deadline, Mads Mikkelsen serait en pourparlers avec les studios Warner Bros.

Sources said Mads Mikkelsen is director David Yates’ choice to play Grindelwald, and he is in early talks for #FantasticBeasts3





https://t.co/2r5esuOLeY pic.twitter.com/mxp7TYyAhy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 10, 2020

Nul doute que le comédien, aussi à l’aise dans les blockbusters que les films d’auteur, réussirait à séduire les fans, et être à la hauteur de son prédécesseur Johnny Depp. On ne peut oublier ses performances remarquables et diaboliques en tant que Dr Hannibal Lecter dans la série «Hannibal», ou comme méchant (Le Chiffre) dans «Casino Royale», film qui marque par ailleurs les débuts de Daniel Craig en James Bond.

De son côté, s’il a été prié de quitter le rôle de Grindelwald - décision prise le 6 novembre qui fait suite à ses problèmes judiciaires -, Johnny Depp devrait néanmoins toucher son cachet estimé à plus de dix millions de dollars, selon les informations dévoilées par le site ScreenRant. Et cela, même s'il n'a joué que quelques scènes. Le troisième épisode de la saga «Les animaux fantastiques» est en effet en cours de tournage. Il devrait sortir en juillet 2022.