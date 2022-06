«Mercredi» de Tim Burton : le premier teaser de la série tirée de la famille Addams met en scène Jenna Ortega

Netflix donne des nouvelles de la série «Mercredi», réalisée par Tim Burton. La plate-forme dévoile un premier teaser et annonce une sortie prochaine.

Les toutes premières images. La série consacrée à la fille de la famille Addams, la savoureuse et machiavélique Mercredi, réalisée par le génial Tim Burton, se dévoile un peu plus. Netflix a partagé un premier teaser mettant en scène l’actrice Jenna Ortega dans la robe noire de l’adolescente qui n’aime rien moins que torturer son frère.

Cheveux noirs séparés en deux nattes, teint pâle, regard profond, dans cette première vidéo, Jenna Ortega avance l’air décidé face caméra, remet en place son col blanc d’un geste net et précis, avant de se voir rejoindre par la chose, la main intelligente lui sautant sur l’épaule. Une séquence qui s’achève évidemment sur un claquement de doigts bien connu des fans de la famille Addams.

Pas de date de sortie mais une diffusion «bientôt»

Des images que la plate-forme a accompagné d’un message annonçant une arrivée «bientôt». «MERCREDI, la nouvelle série avec Jenna Ortega et issue de l'esprit de Tim Burton, arrive bientôt sur Netflix», a noté Netflix sans donner de date de sortie officielle.

Pour mémoire, la série se composera de huit épisodes et suivra le parcours de Mercredi «en tant qu'étudiante à la singulière Nevermore Academy, sur fond de mystère et de surnaturel», annonçait Netflix en février 2021. Elle sera confrontée à une série d’aventures et devra notamment «apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs psychiques, déjouer une série d'horribles meurtres, qui ont terrorisé la ville locale, et résoudre le mystère surnaturel entourant ses parents depuis 25 ans».

«Mercredi» marquera également les débuts de Tim Burton en tant que réalisateur pour la télévision. Une évidence pour Netflix qui soulignait l'année dernière : «Tim sait raconter comme personne l'histoire de personnages marginaux».

Outre Jenna Ortega, qui retrouvera par ailleurs son rôle dans «Scream 6» en 2023 et dont le tournage doit débuter ce mois-ci, le réalisateur d'«Edward aux mains d’argent», «Sleepy Hollow» ou encore «Charlie et la chocolaterie» dirigera également Catherine-Zeta Jones, dans la robe de Morticia et Luis Guzman, dans le costume de Gomez.