Black Adam : Dwayne Johnson en super-héros terrifiant dans la nouvelle bande-annonce du film

Une nouvelle bande-annonce de «Black Adam» vient d’être publiée. Dwayne Johnson y apparaît sous les traits de ce super-héros de DC Comics qui va devoir choisir son camp, dans le film attendu au cinéma pour le 19 octobre prochain.

Surpuissant. La nouvelle bande-annonce de «Black Adam» permet de découvrir de manière plus détaillée Dwayne Johnson dans le rôle de ce super-héros de DC Comics aux pouvoirs et à la force exceptionnels. Mais qui apparaît hésiter longuement quand il se voit proposer de rejoindre la Société de justice d’Amérique par Doctor Fate (Pierce Brosnan). Le personnage incarné par Dwayne Johnson va fréquenter d’autres super-héros de DC Comics, notamment Atome Smasher, Hawkman, ou encore Cyclone.

C’est la comédienne Arah Shahi qui jouera le rôle d’Adrianna Tomaz, la femme qui entretient une relation amoureuse avec Black Adam dans les comics, et qui se voit confier le pouvoir de contrôler les forces de la nature grâce à l’amulette d’Isis. Pour le moment, on ne sait pas comment ce film va venir s’insérer dans la galaxie des autres films DC Comics, notamment avec le prochain Shazam – dont Black Adam est l’ennemi dans les comics – et les autres mondes de cet univers qui ne cesse de croître ces dernières années.