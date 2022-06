Peaky Blinders : qui a trahi Thomas Shelby dans la saison 5 ? (SPOILERS)

À la fin de la saison 5 de «Peaky Blinders», Thomas Shelby voit son plan pour assassiner le fasciste Oswald Mosley tomber à l’eau à cause d’une trahison. Un mystère sur lequel le premier épisode de la saison 6 lève le voile.

Un cauchemar. La saison 5 de «Peaky Blinders» s’était conclue sur un cliffhanger insoutenable avec Thomas Shelby se collant un pistolet sur la tempe, prêt à mettre fin à ses jours. Un peu plus tôt, il avait constaté avec horreur que son plan pour assassiner Oswald Mosley, le chef du parti fasciste britannique, venait d’échouer. Et que deux de ses hommes – Barney Thompson et Aberama Gold – avaient été tués dans l’opération. Attention, la suite de cet article va donc dévoiler des éléments contenus dans le premier épisode de la nouvelle et ultime saison.

À l’entame de la saison 6, Thomas Shelby reçoit un appel téléphonique d’une personne qui lui dit : «J’imagine que vous êtes curieux de savoir la raison pour laquelle l’assassinat n’a pas eu lieu». La voix en question est celle de Captain Swings (Charlene McKenna), qui se trouve à la tête de l’IRA (L’armée républicaine irlandaise, ndlr) à Belfast. Elle lui révèle alors que ce sont eux les responsables. Ils ont stoppé l’assassinat, et tué ses hommes. Elle lui explique également qu’un changement dans la hiérarchie des Peaky Blinders a été opéré, alors que Tommy découvre que trois corps emballés dans des draps blancs ont été déposés devant chez lui, et pas seulement deux. Et ce troisième corps n’est autre que la tante Polly, la matriarche du clan Shelby.

Comment cela s’est-il déroulé ?

Dans le dernier épisode de la saison 5, Finn Shelby parle naïvement du plan de faire assassiner Oswald Mosley à Billy Grade, un allié supposé des Peaky Blinders. Finn lui donne de l’argent pour acheter son silence, mais cela n’empêche pas ce dernier de passer un coup de téléphone. C’est par son intermédiaire que l’IRA va apprendre l’existence de ce plan, et ainsi pouvoir y mettre fin. On découvre que l’IRA a un intérêt particulier à laisser Oswald Mosley en vie, et sous leur contrôle.

D’autres révélations sont à découvrir dans le premier épisode de la saison 6, et présente les nouveaux défis que vont devoir relever les Peaky Blinders face à des ennemis plus déterminés que jamais à les faire tomber. Thomas Shelby a soif de vengeance, mais il va être extrêmement difficile pour lui de résister à la pression de ses adversaires qui ne souhaitent qu’une chose : le voir mort.