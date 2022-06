Winona Ryder : la star de «Stranger Things» fait de rares confessions sur sa rupture avec Johnny Depp

En couverture du «Harper’s BAZAAR» ce mois-ci, l’actrice Winona Ryder a fait pour le magazine quelques confessions quant à la fin de sa relation avec Johnny Depp, avec qui elle avait été en couple dans les années 1990.

Retour sur la fin d’une love story légendaire. Winona Ryder et Johnny Depp avaient formé un couple glamour entre 1989 et 1993. Au plus fort de leur romance, il s'était fait tatouer «Winona Forever», qu'il a modifié par la suite en «Wino Forever» («du vin pour toujours») après leur séparation.

Interrogée à l’occasion de la sortie de la seconde partie de la saison 4 de «Stranger Things» qui arrive sur Netflix ce 1er juillet, l’actrice a accepté de revenir sur la fin de leur idylle qui fût, dit-elle, très difficile.

Elle explique que Michelle Pfeiffer, avec qui elle avait tourné «Le Temps de l’innocence», avait tenté de l’aider. «Je me souviens que Michelle m’a dit : ‘Ça va passer’. Mais je ne pouvais pas l’entendre», a confié Winona Ryder dans une interview pour le magazine Harper’s BAZAAR publiée ce 28 juin.

Une vie enfin apaisée

Elle y a révélé également avoir dû consulter un thérapeute. «Il m’a suggéré de m’imaginer plus jeune et d’être plus gentille avec cette version de moi.» A l'époque elle tournait le film «La Maison aux esprits». «Je me souviens avoir joué ce personnage qui finit par être torturé dans une prison chilienne. Je regardais ces faux bleus et ces fausses coupures sur mon visage lors du tournage, et j'avais du mal à me voir comme cette petite fille. Je me souviens m'être regardée et m'être dit : ‘Voilà ce que je me fais à l'intérieur. Parce que je ne prenais pas soin de moi’», se souvient-elle.

Winona Ryder est néanmoins parvenue à tourner la page au fil des années qui ont suivi. Côté cœur, elle partage aujourd'hui la vie depuis dix ans du styliste Scott Mackinlay Hahn. «Je préfère ne jamais avoir été mariée que d’avoir divorcé plusieurs fois, avait-elle confié récemment au sujet de sa vie amoureuse. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal avec le divorce, mais je ne pense pas que je pourrais le faire si c’était une possibilité. Quand vos parents sont follement amoureux depuis 45 ans, vos standards sont très élevés. Mais je suis heureuse avec quelqu’un depuis un bon moment maintenant», avait-elle ajouté.