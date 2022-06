Procès Johnny Deep/Amber Heard : malgré son amour pour lui, l’actrice «maintiendra sa version des faits jusqu’à sa mort»

Dans une interview pour NBC, Amber Heard a confié qu'elle «aimait» toujours Johnny Depp malgré ses allégations selon lesquelles il l'a maltraitée, lors procès de plusieurs millions de dollars qu'il a intenté contre elle – et a gagné. Néanmoins elle maintiendra «jusqu’à sa mort» sa version des faits.

«Absolument. Je l'aime. Je l'aimais de tout mon cœur». C’est par ses mots que l'actrice d'«Aquaman» a évoqué johnny Depp face à la journaliste Savannah Guthrie sur la chaîne NBC News, dans ce qui restera sa toute première interview après le procès ultra-médiatisé qui l’a opposée à son ex-mari.

L’acteur avait attaqué son ancienne épouse pour diffamation après la publication d'un éditorial dans lequel elle se présentait, sans le nommer une seule fois, comme une victime de violences conjugales. «J'ai fait de mon mieux pour faire fonctionner une relation profondément brisée et je n'ai pas pu. Je n'ai aucun mauvais sentiment ou mauvaise volonté envers lui», a assuré l’atrice concernant la star de «Pirates des Caraîbes». «C’est difficile à comprendre, ou plutôt facile à comprendre si vous avez déjà aimé quelqu’un», a-t-elle simplement expliqué.

Dans la première partie de l'interview diffusée mardi, sur NBC, Amber Heard a déclaré qu'elle pensait que «la grande majorité de ce procès s'était déroulée sur les réseaux sociaux», et a parlé du vitriol dirigé contre elle par les partisans de Depp qui l’ont entre autres mots horribles traitée de «sorcière qu’il faut brûler».

«Jusqu'au jour de ma mort, je maintiendrai chaque mot de mon témoignage, affirme-t-elle haut et fort. J'ai fait beaucoup d'erreurs, reconnaît-elle, mais j'ai toujours dit la vérité». Amber Heard a également déclaré qu'elle ne reprochait pas au jury de s'être rangé du côté de Johnny Depp, affirmant que son ex était «un personnage tant aimé que les gens ont l'impression de le connaître. C'est un acteur fantastique», a-t-elle ironiquement relevé. Elle pense également que l’équipe de l’acteur a habilement su «distraire le jury des vrais problèmes».

La journaliste de NBC a interrogé Amber Heard sur un SMS de l’acteur dans lequel il lui avait promis «une humiliation mondiale totale». «Je ne suis pas une bonne victime, je comprends», a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas une victime sympathique, je ne suis pas une victime parfaite. Mais quand j'ai témoigné, j'ai demandé au jury de me voir et aussi d'entendre ses propres paroles, il (Johnny Depp, ndlr) avait promis de le faire (l’humilier, ndlr)».

Johnny Depp avait poursuivi Heard pour 50 millions de dollars, alléguant qu'elle l'avait diffamé dans un éditorial du Washington Post de 2018 dans lequel elle écrivait sur son expérience de la violence domestique. Elle l'avait contre-attaqué pour 100 millions de dollars, et ils ont tous les deux été reconnus coupables de diffamation, bien que le jury ait accordé beaucoup plus de dommages-intérêts à Depp. L’actrice a été condamnée à verser dix millions de dollars, l’acteur seulement deux.

Amber Heard a dit à NBC qu’avant cette affaire, elle se sentait libre de parler mais depuis était devenue nerveuse à l'idée de s'exprimer. «J'ai peur que peu importe ce que je fasse, peu importe ce que je dise ou comment je le dise, que chacun de mes pas ne soit une opportunité pour me réduire au silence», a-t-elle déclaré en réponse à la journaliste qui lui demandait si elle avait des inquiétudes quant à la possibilité de Johnny Depp de l’attaquer de nouveau à l’avenir.

L'empêcher de parler c'est empêcher de faire entendre la vérité, explique-t-elle. «C'est ce que je suppose qu'un procès en diffamation est censé faire - prendre votre voix.» La décision du jury est selon elle inquiétante pour la parole des femmes en général. La star d'«Aquaman», a fait savoir qu'elle voulait désormais se concentrer à plein temps à sa fille d'un an et ne plus avoir à jongler avec les réunions avec ses avocats… Mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, ces derniers ayant en effet annoncé sa volonté de faire appel du verdict.

Watch all of part two of @SavannahGuthrie's exclusive interview with Amber Heard, in which Heard discusses her future, fears about new defamation lawsuits and whether she still “has love” for Johnny Depp: pic.twitter.com/xr3EX9se6K

— TODAY (@TODAYshow) June 15, 2022