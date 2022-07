Elizabeth II : Les fonctions de la reine ont été réduites

La révision annuelle des «tâches» incombant au Palais de Buckingham aurait réduit les fonctions de la reine Elizabeth II, entamant ainsi lentement, mais déjà concrètement, le passage de témoin avec son fils Charles.

Un planning beaucoup moins chargé. Selon le Daily Mail, le Palais de Buckingham a réduit voire supprimé certaines des fonctions que la reine Elizabeth II est censée remplir. Âgée de 96 ans, la monarque ne devrait ainsi notamment plus assister à l'ouverture officielle du Parlement, pourtant autrefois considérée comme une convention constitutionnelle nécessaire. Certains des événements ont été officiellement d’ores et déjà confiés à son fils, qui devrait assurer «les fonctions les plus exigeantes», indique aussi le Daily Mail, qui précise que «c'est la première fois depuis au moins une décennie que le rapport annuel du Palais édite ou modifie les devoirs de la reine.».

Dans le cadre du «concept constitutionnel» que représente son statut «formel» de chef de l'État, la reine était jusqu’alors tenue à certaines fonctions telles que l'ouverture officielle du Parlement, mais aussi la nomination du Premier ministre ou encore le paiement et la réception de visites d'État. Ces fonctions spécifiques ont été tout récemment «édulcorées» dans les textes, dit le Daily Mail, par «un vocabulaire plus vague qui dit que le rôle de la reine englobe une gamme de fonctions parlementaires et diplomatiques et qu'elle ne reçoit que d'autres chefs d'État en visite».

«En tant que chef de la nation, la reine ne remplira ses fonctions que ‘le cas échéant ou nécessaire’», est-il ajouté. «Les tâches spécifiques ont été remplacées par un rôle plus général consistant à ‘inspirer l'unité et l'identité nationale’ et ‘la continuité et la stabilité’, à reconnaître ‘la réussite et le succès’ des autres et à assurer le ‘soutien du service’ des volontaires aux services d'urgence et aux militaires», est-il détaillé.

Ainsi, «sur les six événements clés du calendrier royal précédemment répertoriés, l'ouverture officielle a été supprimée et quatre des cinq autres ont été dirigés par le prince de Galles cette année», indique toujours le tabloïd.

Une source du palais aurait cependant tenu à minimiser l'importance des changements effectués, affirmant qu'il ne s'agissait que «d'une petite mise à jour post-Jubilé».

Malgré ses 96 ans, la reine a été fréquemment vue en public ces dernières semaines, mais souffrirait d’un problème de mobilité.