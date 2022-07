Stranger Things : Après Kate Bush, c'est au tour de Metallica de surfer sur le succès de la série

Après Kate Bush et son titre «Running Up That Hill», c’est au tour du morceau «Master Of Puppets» de Metallica de surfer sur le succès de la série «Stranger Things» avec une entrée fracassante dans le Top 50 des titres les plus écoutés sur Spotify.

Un phénomène culturel hors du commun. Après avoir propulsé Kate Bush et son tube «Running Up That Hill» en tête des morceaux les plus écoutés dans le monde sur la plate-forme de streaming musicale Spotify, c’est au tour du groupe Metallica de connaître le même sort. Dans le 9e et dernier épisode de la saison 4, le personnage d’Eddie Munson réalise un solo de guitare endiablé tiré du morceau «Master of Puppets», qui est aussi le nom de l’album du groupe sorti en 1986.

Quelques heures après la mise en ligne de l’épisode sur Netflix, le titre du célèbre groupe de metal n’a cessé de monter le classement des morceaux les plus écoutés. En l’espace de deux jours – entre le 4 et le 5 juillet – il est passé de la 47e à la 26e place au classement.

En haut du classement, c’est donc Kate Bush que l’on retrouve avec son titre «Running Up That Hill» diffusé dans l’épisode 4 de cette saison 4. Et qui caracole en tête du classement mondial depuis. Un succès qui a poussé Kate Bush à saluer la série sur son site personnel. «Grâce à ça (Stranger Things, ndlr), Running Up That Hill se retrouve dans les classements à travers le monde et est entré dans les charts du Royaume-Uni à la huitième place. C’est tellement génial. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la chanson», avait-elle réagi. On attend désormais de connaître la réaction de Metallica si leur morceau poursuit sa formidable ascension.