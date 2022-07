Black Adam : des nouvelles images du film de super-héros avec Dwayne Johnson révélées

Le site américain Den of the Geek vient de publier une série d’images inédites du film «Black Adam» avec Dwayne Johnson, quelques jours avant la rencontre avec les fans présents au Comic-Con de San Diego.

Ça promet ! De nouvelles images de «Black Adam», le nouveau film de super-héros de DC Comics avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, ont été dévoilées sur le site américain Den of the Geek. On peut y voir le personnage de Black Adam en présence de Dr. Fate, incarné par Pierce Brosnan.

© Warner Bros. Pictures

L’autre image permet de voir la comédienne Quintessa Swindell dans la peau de Cyclone, et Noah Centineo sous les traits d’Atom Smasher, les deux membres les plus jeunes de l’équipe de super-héros étant en train de contempler des informations dans ce qui semble être leur quartier général.

© Warner Bros. Pictures

Le film «Black Adam» permettra l’introduction de la Justice Society of America, une équipe de super-héros composé de Hawkman, de Dr. Fate, de Cyclone et d’Atom Smasher. Ce sont eux qui vont se trouver sur le chemin de Black Adam quand ce dernier finira par ne tenir aucunement compte des dommages qu’il cause dans sa quête de vengeance.

Attendu le 19 octobre 2022 dans les salles françaises, «Black Adam» verra également la comédienne Arah Shahi jouer le rôle d’Adrianna Tomaz (qui se trouve dans la camionette dans la bande-annonce ci-dessus), la femme qui entretient une relation amoureuse avec cet anti-héros dans les comics, et qui se voit confier le pouvoir de contrôler les forces de la nature grâce à l’amulette d’Isis.

Les fans attendent également de voir comment ce film s’intégrera dans l’univers de DC Comics, notamment avec le prochain Shazam, Black Adam étant son principal ennemi dans les comics.