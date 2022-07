Comic-Con : Disney annonce deux nouveaux films Marvel «Avengers» qui sortiront en salles en 2025

Disney a dévoilé ce samedi 23 juillet au Comic-Con une série de films de super-héros Marvel, dont deux nouveaux films «Avengers», qui sortiront en salles en 2025.

Le rendez-vous est pris. «Avengers : The Kang Dynasty» et «Avengers : Secret Wars» sortiront en salles en 2025. C'est l'annonce faite par Disney en clôture du Comic-Con de San-Diego, ce samedi 23 juillet. Les fans ont également eu un premier aperçu de la suite de «Black Panther».

Ces deux nouveaux Avengers concluront la prochaine saga, nommée «The Multiverse Saga», qui sera donc composée de plus d'une dizaine de films et de séries télévisées interconnectés dans l'univers cinématographique Marvel.

Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/FXQ5ZbzQYl

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022