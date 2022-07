Sharon Stone : fière de son corps et de ses «imperfections», l’actrice de 64 ans prend la pose topless

Ce 25 juillet l’actrice américaine Sharon Stone a posté sur Instagram une photo d’elle topless et simplement vêtue d'un bas de maillot de bain imprimé léopard. Un cliché au naturel pour célébrer ses «imperfections».

Tout sourire en simple bikini. C’est ainsi que les fans de Sharon Stone ont pu la découvrir en consultant son compte Instagram.

La star de «Basic Instinct», 64 printemps, a ce 25 juillet posté un cliché de son séjour sous le soleil de Sicile pris dans le plus simple appareil. Une photo sans retouche aucune, pour crier haut et fort au monde qu’elle est fière de son corps et de ses « imperfections ».

«Gracieusement Imparfaite lors d'une Journée Parfaite» a écrit Sharon Stone en légende de son post.

Cette initiative qui prône pour tout un chacun l’acceptation de soi a fait la joie des internautes. «Merci de nous montrer que nous sommes belles, peu importe notre âge ou ce que la vie a fait de notre corps. Nous sommes toujours belles et incroyables» ; «Magnifique» ; «Je ne vois pas d’imperfections», ou encore «Nos imperfections nous rendent beaux, vous êtes belle», peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires.