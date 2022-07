«A Different Man» : Sebastian Stan méconnaissable dans le rôle d'un homme atteint de neurofibromatose (PHOTO)

C’est via son compte Instagram que le comédien Sebastian Stan (Pam & Tommy) a publié un cliché de la prothèse qu’il portera à l’écran pour le film «A Different Man» dans lequel il incarnera un homme atteint de neurofibromatose.

Méconnaissable. Dans son prochain film, intitulé «A Different Man», Sebastian Stan (Pam & Tommy, Falcon et le soldat de l’Hiver) incarnera un personnage atteint de neurofibromatose, une maladie génétique pouvant provoquer des excroissances charnues et souples de tissu nerveux. L’histoire raconte le parcours de cet homme qui décide de subir une intervention chirurgicale afin de reconstruire son visage, avant de devenir obsédé par un acteur qui l’incarne dans une pièce de théâtre basée sur sa vie.

Dans le message posté sur Instagram, le comédien s’affiche avec les prothèses réalisées par Mike Marino (The Batman), le rendant totalement méconnaissable.

Actuellement en tournage à New York, «A Different Man» est écrit et réalisé par Aaron Schimberg. Sebastian Stan, qui est également un des producteurs exécutifs du film, donnera la réplique à Renate Reinsve (The Worst person in the World) et Adam Pearson (Under the Skin). Aucune date de sortie en salles n’est connue pour le moment.