Oppenheimer : un premier teaser en live pour le film atomique de Christopher Nolan

Premières images. C’est via sa chaîne YouTube qu’Universal Pictures dévoile le premier teaser de «Oppenheimer», le film de Christopher Nolan qui verra Cillian Murphy (Peaky Blinders) incarner J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique qui fut responsable du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut y apercevoir furtivement l’acteur dans le rôle principal, ainsi que de larges vagues de feu. «Le monde change, se réforme. C’est ton moment. (...) Tu leur as donné les moyens de s'autodétruire», entend-on notamment en voix-off.

Le teaser vient d’être mis en ligne après avoir été projeté exclusivement au cinéma avant le film «Nope» de Jordan Peele aux Etats-Unis. Le film de Christopher Nolan est attendue dans les salles françaises à partir du 19 juillet 2023.

Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano, ou encore Kenneth Branagh complètent le casting.