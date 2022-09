Lewis Capaldi : le chanteur annonce souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette

Le chanteur Lewis Capaldi a révélé qu’il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette.

Faire taire la rumeur. Alors que des commentaires en ligne accusaient Lewis Capaldi d’avoir consommé de la drogue avant un concert, rapportant avoir vu le chanteur se livrer à d’étranges mouvements, l’interprète de «Someone You Loved» et «Before you Go» a tenu à faire taire la rumeur, et révélé qu’il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette.

Dans une vidéo en live sur Instagram ce 6 septembre, l’Ecossais, dont le nouveau single «Forget Me» sortira ce 9 septembre, a fait part du diagnostic. «Je voulais en parler parce que je ne voulais pas que les gens pensent que je prenais de la cocaïne ou quelque chose comme ça», a déclaré Capaldi à ses abonnés pendant le stream.

«Mon épaule se contracte lorsque je suis excité, heureux, nerveux ou stressé. C'est quelque chose avec lequel je vis : ce n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît.»

«Quand ils m'ont dit : ‘Nous pensons que vous avez la Tourette’, je me suis dit: ‘Vous savez quoi ? Cela a tellement de sens’. Quand je repense à mes interviews de 2018, je peux voir que je le fais».

Plus tôt cette année, Billie Eilish avait elle aussi confié vivre avec le syndrome de Tourette, expliquant avoir commencé à ressentir de petits tics quand elle était enfant. « Pour moi, ils sont très épuisants… [mais je] me suis lié d'amitié avec ça maintenant », avait-elle ajouté.

Une personne sur 2000 touchée en France

Lewis Capaldi a dit avoir reçu des injections de botox dans son épaule pour freiner ses contractions involontaires et qu'il «apprenait constamment de nouvelles façons de faire face».

«Le fait que Lewis Capaldi parle de son diagnostic encouragera, espérons-le, d'autres personnes connues du public à faire de même», a déclaré Emma McNally, PDG de Tourette’s Action, selon les propos rapportés par le Guardian.

«Plus il y a de gens qui parlent du syndrome de Gilles de la Tourette, plus il y a de gens qui partagent leurs histoires, mieux c'est. Être diagnostiqué peut être intimidant. Les enfants nouvellement diagnostiqués ont besoin de voir des adultes qui réussissent partager et parler de leur diagnostic, cela leur donnera de l'espoir pour l'avenir», a-t-elle ajouté.

Selon l’institut du cerveau, le syndrome de Gilles de la Tourette est «une maladie neuropsychiatrique à composante génétique caractérisée par des tics involontaires, soudains, brefs et intermittents, se traduisant par des mouvements (tics moteurs) ou des vocalisations (tics sonores) (…) qui toucherait environ une personne sur 2000 en France (entre 0.5 et 1% de la population), et plus souvent les garçons que les filles».