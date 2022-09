Justin Bieber : atteint de paralysie faciale et «épuisé», le chanteur annule de nouveau sa tournée

Confiant devoir prendre soin de sa santé en priorité, Justin Bieber a ce mardi 6 septembre annoncé mettre un terme à la tournée mondiale qu’il avait déjà été contraint de mettre sur pause après sa paralysie faciale.

En état d’épuisement physique et mental, le chanteur dit n’avoir pas d’autre choix que de tout stopper pour le moment. Justin Bieber a ce 6 septembre annoncé sur Instagram qu’il devait de nouveau mettre un terme à sa tournée mondiale en raison de problèmes de santé.

« Après être descendu de la scène, l'épuisement m'a dépassé et je me rends compte que je dois faire de ma santé la priorité en ce moment», a-t-il confié après s’être récemment produit sur scène au Brésil. « Donc, je vais faire une pause dans les tournées pour le moment. Ça va aller, mais j'ai besoin de temps pour me reposer», a-t-il ajouté sans donner de date de reprise pour ses concerts qui devaient se tenir jusqu'en mars prochain.

Une source «proche de la star» a confié à TMZ que des problèmes psychologiques affaibliraient également le chanteur, qui n'exclut cependant pas «de reprendre la tournée, plus tard, quand il ira mieux».

Le chanteur canadien avait révélé en juin souffrir d'une paralysie partielle de son visage. Il avait annoncé sur Instagram être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare paralysant un côté du visage et provoqué par une réactivation du virus de la varicelle ou du zona.

Justin Bieber via Instagram: "IMPORTANT PLEASE WATCH. I love you guys and keep me in your prayers"



pic.twitter.com/itS0nrsq94

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) June 10, 2022