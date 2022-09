The Old Man : Jeff Bridges crève l’écran dans la bande-annonce de la série

Adaptée du roman éponyme de Thomas Perry, la série «The Old Man» voit Jeff Bridges incarner un ancien agent spécial de la CIA dont les actions passées vont ressurgir, et le propulser dans une chasse à l’homme sanglante.

Une machine à tuer. Disney+ vient de publier la bande-annonce de la série «The Old Man», à découvrir à partir du 28 septembre sur la plate-forme de streaming. Déclinée en 7 épisodes, cette adaptation du roman éponyme de Thomas Perry voit Jeff Bridges incarner le rôle de Daniel Chase, un ancien agent d’élite de la CIA désormais à la retraite.

Quand l’assistant-directeur du contre-espionnage de l’agence américaine – brillamment incarné par John Lithgow – déterre d’anciens dossiers, et décide de s’en prendre à lui par tous les moyens, Daniel Chase promet de mettre ses talents au service de sa propre survie. Et de ceux qu’il aime.

La série «The Old Man» a été diffuse en juin dernier sur la chaîne américaine FX, où elle a réussi à séduire la critique et les téléspectateurs. À 72 ans, Jeff Bridges n’a rien perdu de son charisme, et se révèle tout à fait captivant de ce rôle où il incarne une sorte de John Wick grisonnant, ou au personnage de Liam Neeson dans la saga «Taken». Une fiction remplie d’action dont le scénario réserve quelques belles surprises.