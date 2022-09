Charles III : découvrez les folles exigences du nouveau souverain britannique

D’anciens employés du roi Charles III tout juste proclamé, ont fait des confidences sur les exigences du fils d’Elizabeth II.

Le souci du détail. Alors qu’il vient de monter sur le trône, Charles III fait l’objet de tout un tas d’anecdotes sur ses petites manies. Cette semaine, le New York Post s’est même amusé à compiler les plus loufoques d’entre elles, rapportées au fil du temps par le personnel du fils d’Elizabeth II.

Ainsi d’après ce qu’avait raconté Paul Burrell, l’ancien majordome de Lady Diana, une consigne imposerait que les lacets du père de William et Harry soient quotidiennement repassés, une autre que soit précisément étalé «deux centimètres de dentifrice sur sa brosse à dents». Les exigences en passeraient aussi en ce qui concerne sa baignoire, qui doit être «à moitié remplie à une température tout juste tiède et la bonde doit être placée dans une certaine position».

Il y a quelques semaines, la journaliste Tina Brown avait quant à elle rapporté que l’ancien prince de Galles serait très soucieux de l’hygiène et qu’il sommerait ses employés de transporter dans tous ses déplacements sa lunette de toilettes personnelle, ainsi que du papier toilette d’une marque bien spécifique.

Des meubles, son lit et des photos le précèderaient également partout où il se rend. Et pour ne pas rompre avec ses habitudes alimentaires, des boîtes contenant ses petits-déjeuners avec «du pain fait maison, un bol de fruits frais, des jus de fruits pressés, six types de miel différents, un type spécial de muesli et ses fruits secs» seraient concoctés à l’avance pour être emportés eux aussi, prêts à être servis.



Tout est donc fait pour que celui qui a longtemps été surnommé «le prince chouchouté» conserve sa petite routine quotidienne. Et gare aux accros… Un simple stylo qui fuit a cette semaine provoqué le courroux du souverain.