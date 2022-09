Willow : Joanne Whalley se confie sur le retour de son personnage dans la série

Présente au générique du film «Willow» réalisé par Ron Howard en 1988, Joanne Whalley s’est exprimée sur le retour de son personnage, Sorsha, dans la série éponyme. Et de ce qui se prépare dans cette suite très attendue par les fans.

De vilaine à héroïne. Dans le film réalisé par Ron Howard en 1988, Joanne Whalley incarnait avec brio le personnage de Sorsha, la fille de la reine maléfique Bavmorda, mais aussi une des plus redoutables guerrières du royaume, qui finissait par rejoindre le camp du bien après être tombée sous le charme de Madmartigan (incarné par Val Kilmer).

La comédienne fera son retour dans la peau de ce personnage inoubliable dans la série «Willow», attendue le 30 novembre prochain sur Disney+. Et dans un entretien avec le site américain EW.com, Joanne Whalley a accepté de lever le voile sur ce qui attend les fans au moment de retrouver Sorsha, près de 35 ans après. «Ce que j’aimais avec ce personnage, c’est qu’elle était une combinaison de contradictions. Comme nous tous. Et qu’elle n’avait peur de rien, qu’elle était forte et capable, vulnérable et romantique. Nous sommes des êtres humains entiers. Sorsha, bien qu’elle ait vieilli, reste la personne qu’elle a toujours été», explique Joanne Whalley.

Une guerrière devenue reine

Dans la série, Sorsha a remplacé sa mère, la reine maléfique Bavmorda, sur le trône du royaume. Et elle est elle-même une maman pour ses enfants nés de son union avec Madmartigan, l’ancien mercenaire qui était venu en aide au magicien Nelwyn. «Désormais, elle a des enfants, et les responsabilités héritées des titres de sa mère. Elle a un sens de la responsabilité, du devoir, et de la justice, mais elle est aussi une maman un peu vieux jeu. Et elle a toujours son côté romantique», continue la comédienne, qui laisse entendre qu’elle n’a rien perdu de ses capacités au combat. Sans plus de détail. «Je vais gâcher l’histoire si je vous le dis», ajoute-t-elle.

Joanne Whalley promet également aux fans qu’ils vont apprendre ce qui est arrivé entre Madmartigan et Sorsha pendant cette période. «On ne peut faire ‘Willow’ sans faire de cette histoire une partie essentielle de la série. Ce sera traité comme il se doit. On n’aurait pas pu faire cela sans intégrer cette partie de l’histoire», précise-t-elle.

Selon la comédienne, le personnage de Sorsha aura fort à faire avec ses enfants, notamment quand ces derniers vont découvrir certaines vérités qui ne sont pas faciles à entendre, et qu’elle ne pouvait leur dévoiler avant qu’ils atteignent un certain âge. «Il y a quelque chose de romantique dans la vision du royaume qu’elle souhaite laisser à ses enfants. (…) Elle est entière, et c’est ce que j’aime chez elle», conclue-t-elle.