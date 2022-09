Mark Zuckerberg bientôt papa pour la troisième fois

Mark Zuckerberg va devenir papa pour la troisième fois. Sa femme Priscilla attendrait une petite fille, a fait savoir ce jeudi 22 septembre le fondateur de Meta sur Instagram.

Jamais deux sans trois. Le créateur de Facebook Mark Zuckerberg a annoncé fièrement ce jeudi que sa compagne attendait un heureux événement.

«Beaucoup d'amour. Heureux de partager que Max et August auront une nouvelle petite sœur l'année prochaine», a écrit sur Instagram celui qui est déjà papa de deux enfants - deux filles nées en 2015 et en 2017 - en légende d’une photo de lui et de sa femme Priscilla Chan.

Mark Zuckerberg, 38 ans, et Priscilla Chan, 37 ans, se sont rencontrés pour la première fois en 2003 lors d'une fête alors qu'ils fréquentaient tous les deux l'Université de Harvard. Ils se sont mariés en 2012. Ancienne pédiatre, Priscilla Chan consacre désormais une partie de son temps à la fondation Chan Zuckerberg Initiative, qui vise à faire «avancer le potentiel humain et promouvoir l'égalité dans des domaines comme la santé, l'éducation, la recherche scientifique et l'énergie».

A la naissance de la petite August en 2017, le couple avait fait le vœu d’un monde meilleur pour voir grandir leurs enfants, avec «une meilleure éducation, moins de maladies, des communautés plus fortes et une plus grande égalité». Le milliardaire s’était directement adressé à sa petite fille dans une lettre pleine d’amour : «Tu seras occupée quand tu seras plus grande, donc j’espère que tu prendras le temps de sentir les fleurs et de cueillir toutes les feuilles que tu veux pour les mettre dans ton panier. L’enfance est magique et tu ne peux la vivre qu’une seule fois. Ne la gâche pas à t’inquiéter pour le futur».