House of the Dragon : les membres de la famille Targaryen sont-ils résistants au feu ? (SPOILERS)

Dans l’épisode 6 de «House of the Dragon», Laena Velaryon a fait le choix de mourir sous les flammes de sa dragonne, Vhagar, après s’être trouvée dans l’impossibilité de mettre son enfant au monde. Posant la question de la résistance au feu des Targaryen.

Ignifugés ou pas ? Pour les fans de «House of the Dragon», la mort tragique de Laena Velaryon – qui a ordonné à sa dragonne Vhagar de la brûler vive, enceinte, après qu’elle a échoué à mettre son enfant au monde – a été un des moments les plus marquants de l’épisode 6 de la saison 1. Ce décès pose toutefois une question inattendue concernant la Maison Targaryen, et tous ceux qui se trouvent dans leur arbre généalogique (les Velaryons partagent les mêmes gênes) : sont-ils résistants au feu, ou pas ?

Cette interrogation trouve son origine dans «Game of Thrones», et plus précisément auprès du personnage de Daenerys Targaryen. À plusieurs reprises, la jeune femme a été aperçue sortant d’un bain brûlant ou des flammes sans même une égratignure. Toutefois, dès la saison 1, son frère Viserys est tué quand Khal Drogo lui verse de l’or fondu sur le crâne. «Il n’était pas un dragon. Le feu ne peut tuer un dragon», lance alors Daenerys.

L’exception plutôt que la norme

Si on se penche sur le cas de l’autre membre de la famille Targaryen, Jon Snow (alias Aegon), lui aussi se trouve être sensible au feu à plusieurs occasions dans la série. Au moment de sauver le commandant de la Garde de Nuit, Jeor Mormont, de l’attaque d’un Marcheur Blanc, il lance une lanterne enflammée en sa direction. Au contact de la flamme, il crie de douleur.

George R.R. Martin s’est exprimé sur le sujet de la résistance au feu des Targaryen sur le site américain Men’s Health en mai 2019. «Les Targaryen ne sont pas immunisés contre le feu. La naissance des dragons de Daenerys était événement unique, magique, miraculeux. Elle est surnommée l’Imbrûlée parce qu’elle a marché dans les flammes et qu’elle y a survécu. Mais son frère n’était certainement pas immunisé à cet or fondu», précise l’auteur.

Au final, on comprend que seule Daenerys disposait de cette faculté exceptionnelle. Ce qui venait également renforcer l’impression, à l'époque de «Game of Thrones», qu’elle pouvait être celle qui se cachait derrière la prophétie du «prince qui était promis», c’est-à-dire la personne capable d’unifier le royaume de Westeros face à la menace du Roi de la Nuit. On sait tous comment l’histoire de Daenerys s’est conclue.