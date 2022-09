House of The Dragon : Ryan Condal donne des détails sur le départ du co-showrunner, Miguel Sapochnik

Seul maître à bord désormais, Ryan Condal s’est récemment exprimé à propos de la décision de Miguel Sapochnik de se mettre en retrait de «House of the Dragon» quelques jours seulement après son lancement sur la chaîne américaine HBO.

Sa parole était attendue. Le départ de Miguel Sapochnik de son poste de coshowrunner de «House of the Dragon» quelques jours seulement après son lancement sur la chaîne américaine HBO a surpris, et parfois inquiété, de nombreux fans. Désormais seul à la tête de la série (avec George R.R. Martin, mais ce dernier a accessoirement un livre à écrire), Ryan Condal n'a pas éludé le sujet lors d’un récent entretien accordé au site EW.com.

Il révèle ainsi que Miguel Sapochnik avait déjà l'intention de partir au moment de travailler sur la saison 1 de «House of the Dragon», rappelant que ce dernier «vivait à Westeros depuis un long moment». Une référence au travail accompli par ce dernier à la réalisation sur «Game of Thrones», pour laquelle il a signé certains des épisodes les plus légendaires (Battle of the Bastards, Hardhome, etc.).

«J’ai toujours eu conscience qu’il était là pour lancer la saison 1 d’une série qu’il co-dirigeait, où il avait la main sur la conception, le casting et le déroulement de la production. Alors que dans l’originale, où il a fini par rejoindre la production exécutive à la fin, il était le réalisateur le plus apprécié de David Benioff et Dan D.B. Weiss. Mais cela n’avait rien à voir avec ce qu’il a fait pour ‘House of the Dragon’. Donc je pense qu’il y songeait déjà», explique Ryan Condal. «Je crois qu’à la fin, il a eu le sentiment d’avoir dit ce qu’il avait à dire. Et étant son premier fan, j’ai hâte de voir ce qu’il fera par la suite», ajoute-t-il.

Pour rappel, Miguel Sapochnik a signé un accord de «premier regard» avec la chaîne américaine HBO qui, selon toute vraisemblance, sera le diffuseur de son prochain projet de fiction.