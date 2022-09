Starzplay devient Lionsgate+ : découvrez les prochaines sorties séries de la plate-forme

La chaîne de télévision américaine Starz a cette semaine annoncé que sa plate-forme de streaming Starzplay, dont le catalogue est notamment disponible dans les offres Canal+, avait été rebaptisée Lionsgate+ dans plus de 35 pays dont la France.

De quoi faire rugir de plaisir. Devenu populaire grâce à des séries comme «Ghost», «Gangs of London», «The Act» ou encore «The Great», le service de streaming Starzplay, désormais baptisé Lionsgate+, proposera bientôt de nouveaux programmes très alléchants.

Derrière cette nouvelle identité, c’est toujours une vaste bibliothèque de contenus exclusifs et premium, qui comprend notamment des séries, qui va continuer d’être proposé aux spectateurs, avec prochainement des nouveautés très attendues.

En plus de séries originales lancées en simultanée aux États-Unis, comme en avril dernier le thriller politique «Gaslit» avec Julia Roberts, le service de streaming Liongate+, qui propose de somptueux drames d’époque, diffusera à partir du 6 novembre prochain «Les Liaisons Dangereuses».

Un nouveau drame centré sur les amants littéraires iconiques, la Marquise de Merteuil (interprétée par Alice Englert) et le Vicomte de Valmont (interprété par Nicholas Denton). «Voyagez dans le Paris des années 1700 pour découvrir comment la Marquise et le Vicomte se sont rencontrés dans ce prélude audacieux à l’histoire classique qui oscille entre amour et guerre, annonce Lionsgate+. Ils utiliseront tout ce qui est en leur pouvoir pour naviguer dans un monde de séduction et de tromperie afin d’obtenir ce dont ils ont besoin pour survivre».

Avant cela, les fans de «Sexy dance», la franchise à succès qui suit les romances, les trahisons et les rivalités au sein d’une académie de musique et de danse où la concurrence est particulièrement rude, auront rendez-vous avec la troisième saison le 16 octobre.

Autre sortie prochaine à suivre, celle de la mini-série documentaire en huit épisodes, «The BMF Documentary: Blowing Money Fast» sur la tristement célèbre Black Mafia Family, racontée par d'anciens membres, des initiés, des associés et des personnalités proches de la famille, qui sera quant à elle disponible dès le 23 octobre.

A noter que depuis le 11 septembre, tous les dimanches, les fans de drames historiques ont rendez-vous avec «The Serpent Queen» avec l’actrice anglaise Samantha Morton dans la peau de Catherine de Médicis et Ludivine Sagnier dans celle de Diane de Poitiers.

Autre série en cours de diffusion, «Power Book III : Raising Kanan», renouvelée déjà pour une saison 3, se poursuit jusqu’au 23 octobre.