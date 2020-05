«The Great» : la bande-annonce de la comédie avec Elle Fanning et Nicholas Hoult

La satire «The Great», avec Elle Fanning et Nicholas Hoult, sera diffusée en France à partir du 18 juin sur la plateforme Starzplay.

Écrite par le scénariste Tony McNamara, nommé aux Oscars du meilleur scénario original pour «La Favorite» et coscénariste sur le film de Yórgos Lánthimos, sorti en 2018, «The Great» retrace avec humour l’ascension de la Grande Catherine, passée du statut d’outsider à celui de l'impératrice au règne le plus long de l’histoire de la Russie (34 ans).

En tête d’affiche, Elle Fanning («Somewhere») incarne cette jeune femme de seize ans qui, mariée à Peter III - interprété par Nicholas Hoult («Skins») - ne rêve bientôt plus que d'une chose : assassiner son imbécile d'époux.

A leurs côtés apparaissent notamment Phoebe Fox («Opération Eye in the Sky»), Adam Godley («Umbrella Academy», «Breaking Bad»), Gwilym Lee («Bohemian Rhapsody»), Charity Wakefield («Bounty Hunters», «Wolf Hall»), Douglas Hodge («Joker», «Black Mirror»), Sacha Dhawan («After Earth»), Sebastian de Souza («Medici»), Bayo Gbadamosi («Dr. Who») et Belinda Bromilow («Doctor Doctor»).