Tir mortel sur le tournage de Rust : Alec Baldwin trouve un accord avec la famille d'Halyna Hutchins

Selon le site américain Deadline, la production du film «Rust» et Alec Baldwin – qui tient le rôle principal et figure parmi les producteur exécutifs – ont trouvé un accord avec les représentants de la famille de la victime, Halyna Hutchins. L’affaire sera classée sans suite.

Une page se tourne. Selon le site américain Deadline, la production du film «Rust» et Alec Baldwin – qui tient le rôle principal et figure parmi les producteur exécutifs – viennent de trouver un accord avec les représentants de la famille de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, qui a été abattue le 21 octobre 2021, alors que l’acteur manipulait un revolver qu’il pensait être chargé à blanc pour les besoins d'une séquence.

L’accord inclut notamment la nomination de Matthew Hutchins à la production exécutive du film dont le tournage est prévu pour reprendre dans le courant du mois de janvier 2023, avec le retour du casting original. La famille Hutchins avait porté plainte le 15 février dernier contre Alex Baldwin. Avec cet accord, l’affaire sera classée sans suite.

«Nous avons trouvé un accord, qui devra être validé par le tribunal, concernant notre plainte contre la production de ‘Rust’, ce qui impliquait Alec Baldwin et Rust Movie Productions, LLC. Comme prévu par cet accord, l’affaire sera classée sans suite», explique Mattheuw Hutchins dans un communiqué.

«Le film ‘Rust’, pour lequel je suis désormais membre de la production exécutive, reprendra le tournage avec l’intégralité du casting en janvier 2023. Je n’ai aucun intérêt à me lancer dans des récriminations ou des accusations envers les producteurs et M. Baldwin. Nous pensons tous que la mort d’Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que la production et l’ensemble du monde du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail d’Halyna», poursuit-il.