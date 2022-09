Tir mortel sur le tournage de Rust : Alec Baldwin pourrait faire face à des accusations criminelles

Alors que le bureau du shérif de Santa Fe se prépare à publier son rapport d'enquête final sur le tir mortel survenu lors du tournage du film Rust, il a été rapporté par la procureure qu'Alec Baldwin pourrait bientôt faire face à des accusations criminelles.

Onze mois après le drame, un nouveau tourment pour Alec Baldwin. Selon un document émanant du bureau du procureur du comté de Sante Fe, jusqu’à quatre personnes, dont l’acteur et producteur Alec Baldwin, pourraient faire bientôt l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre de l'enquête sur le tir qui a été fatal à une directrice de la photographie lors du tournage du film Rust.

Depuis près d'un an, ce bureau enquête sur la mort de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, qui a été abattue le 21 octobre alors que l’acteur Alec Baldwin manipulait un revolver pour les besoins d'une séquence.

Alors que le bureau du shérif s'apprête à publier son rapport final, la procureure Mary Carmack-Altwies, a cette semaine déposé une demande d'urgence pour un montant équivalent à 660.000 euros auprès du Conseil des finances du Nouveau-Mexique, afin d'avoir les fonds nécessaires pour la suite des procédures, qui pourraient donc voir quatre personnes inculpées «bientôt», comme le rapporte notamment le New York Times.

Le FBI doit examiner les preuves

Elle n'a pas révélé l'identité des quatre personnes en question, mais la procureure a bien spécifié dans sa demande que «l'un des accusés possibles est l'acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin», et précisé que l'accusation pourrait exiger jusqu'à quatre procès devant quatre jury distincts, comme le détaille le NYT qui s'est procuré le document.

«Pendant le tournage [de Rust], Alec Baldwin a tiré et tué Halyna Hutchins et blessé Joel Souza alors qu'il répétait une scène. De nombreuses personnes avaient manipulé l'arme qui a finalement tué Hutchins et blessé Souza», rappelle également Carmack-Altwies dans la missive.

Interrogée par le Santa Fe New Mexican sur les accusations spécifiques qui pourraient être portées, la procureure a déclaré que les avocats de son bureau «examinaient scupuleusement toutes les lois sur les homicides et toutes les lois sur les armes à feu en vertu du code pénal du Nouveau-Mexique».

«Depuis octobre [2021], mon bureau attend que des preuves soient examinées par le FBI. Les résultats de l'enquête ont maintenant été renvoyés à mon bureau. Seuls quelques articles sont en circulation mais sont attendus d'un jour à l'autre».

Après avoir reçu l'essentiel des preuves, les procureurs de Santa Fe ont d'ores et déjà déterminé que les éventuels accusés «devraient être poursuivis immédiatement», ce qui a conduit le bureau à faire cette demande de subvention.

«UN TRAGIQUE ACCIDENT»

Suite à ces révélations, l'avocat d'Alec Baldwin a tenu à rapidement rappeler que pour l’heure aucune décision en matière d’inculpation n’avait été prise.

Depuis le drame, Alec Baldwin clame sa pleine et entière innocence. Il affirme qu’on lui avait certifié que l'arme ne contenait pas de balles réelles. Il dit ne pas savoir comment elles sont arrivées sur le plateau et déclare même ne pas avoir appuyé sur la gâchette. Une affirmation à laquelle la procureure Mary Carmack-Altwies avait elle-même donné du crédit, mais à laquelle n'a pas adhéré le FBI.

Au mois d’août dernier, l’acteur avait dit s’attendre à ce que personne ne soit inculpé. Il avait également indiqué qu'il avait embauché un détective privé rechercher les responsables dans cette affaire.

«Je pense sincèrement (...) (que les enquêteurs vont) dire que c'était un accident. C'est tragique», avait-il confié à CNN. Disant ne pas vouloir «condamner» l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, l'acteur l'a pointée du doigt et a également évoqué l'adjoint à la réalisation Dave Halls, qui lui avait remis l'arme peu avant le tir. «Quelqu'un a mis une balle réelle dans le pistolet, et ce quelqu'un aurait dû faire preuve de discernement», avait-il expliqué. «C'était le travail» de Hannah Gutierrez-Reed. «Son travail était d'examiner les munitions et de mettre la balle à blanc, et il n'aurait pas dû y avoir de balles réelles sur le tournage», avait-il ajouté avant d’insister : «Il y a deux personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire». «Je ne suis pas là à dire que je veux qu'elles aillent en prison ou que leur vie soit un enfer. Je ne veux pas de ça, mais je veux que tout le monde sache que ce sont les deux personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé».

Alec Baldwin fait déjà par ailleurs l'objet de plusieurs plaintes au civil, dont une déposée par la famille d'Halyna Hutchins. Hannah Gutierrez-Reed a de son côté porté plainte contre le fournisseur de munitions du film, l'accusant d'avoir laissé des balles réelles au milieu des cartouches de balles à blanc.