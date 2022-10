James Bond : voici la scène que devront jouer les prétendants au rôle de l'agent 007 lors de l'audition

Lors d’une intervention au Bristish Film Institute pour célébrer les 60 ans de James Bond, le producteur Michael G. Wilson a dévoilé que l’audition pour le rôle de l’agent 007 exigeait l’interprétation d’une scène de «Bons baisers de Russie», film de 1963 avec Sean Connery.

Une scène mythique. Présent début octobre lors d’un panel organisé au Bristish Film Institute pour célébrer les 60 ans de James Bond, le producteur Michael G. Wilson a confié que les acteurs qui auditionnaient pour le rôle de l’agent 007 ces dernières années se voyaient tous demander de jouer une scène bien spécifique tirée du film «Bons baisers de Russie» datant de 1963, avec Sean Connery dans le rôle principal.

«Nous utilisons toujours cette même scène… celle du film ‘Bons baisers de Russie’, quand Bond retourne dans sa chambre après l’assassinat, et il commence à enlever sa chemise et se prépare à prendre un bain. Après il entend un bruit, prend son pistolet, retourne dans la pièce, et il y a la fille dans son lit», détaille-t-il selon le site américain Deadline.

Dans cette scène, Sean Connery donne la réplique à Daniela Bianchi, qui incarne le personnage de Tatiana Romanova, une espionne russe que l'agent secret parvient à séduire, et avec laquelle il va mettre au point une stratégie pour subtiliser un appareil cryptographique au Consulat de Russie. «C’est le test que nous utilisons. Celui qui parvient à interpréter cette scène peut incarner Bond. Et ce n’est pas facile à faire», poursuit Michael G. Wilson.

Last night, we kicked off our #60YearsOfBond celebrations with an in conversation with Bond producer Michael G. Wilson and a panel of @007 experts, hosted by @SamiraAhmedUK.





Join us at #BFISouthbank and #BFIIMAX this weekend for more screenings, events and special surprises! pic.twitter.com/Q8NrjHxG8K

— BFI (@BFI) October 1, 2022