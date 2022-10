Fear : le film avec Reese Witherspoon et Mark Whalberg adapté en série télévisée

La plate-forme de streaming américaine Peacock développe une série inspirée du film «Fear», avec Mark Whalberg et Reese Witherspoon, sorti en salles en 1996 aux États-Unis. Le projet est piloté par Jessica Goldberg.

Relations toxiques. Selon le site américain Variety, la plate-forme de streaming Peacock développe une série inspirée du film «Fear», sorti en salles en 1996 aux États-Unis (et en France deux ans plus tard) avec Mark Whalberg et Reese Witherspoon dans les rôles principaux. C’est Jessica Goldberg, connue pour son travail sur la série «The Path», qui sera aux commandes du projet. Le scénario de la série promet d’être légèrement différent du long-métrage réalisé par James Foley.

Dans le film original, Reese Witherspoon incarne le personnage de Nicole Walker, une jeune adolescente de 16 ans qui a rejoint son père, Steve (William Petersen), qui s’est installé avec sa seconde épouse, Laura, et son fils. Un soir où elle sort avec sa copine Margo (Alyssa Milano), elle tombe sous le charme de David McCall, un garçon au visage d'ange… derrière lequel se cache un vrai psychopathe.

D’après le synopsis de la série développée par Jessica Goldberg, le récit promet cette fois d’être plus nuancé, centré sur «la relation amoureuse entre deux jeunes gens amoureux qui se lancent dans un jeu psychologique du chat et de la souris – mais qui est le chat, et qui est la souris ? Quand David et Nicole se rencontre à Seattle, cela ressemble à une histoire d’amour unique – mais rapidement, le couple parfait ne l’est plus. Racontée selon plusieurs points de vue conflictuels, la série jonglera avec des démons personnels, des objectifs cachés, et les interprétations des uns et des autres pour une histoire pleine de rebondissements et de suspens sur les relations toxiques», peut-on lire.