«Y a-t-il un flic ?» : Liam Neeson pressenti pour rejoindre le casting du reboot de la saga

Selon le site américain Deadline, l’acteur Liam Neeson aurait été approché par la société Paramount pour tenir le rôle principal dans le reboot de la saga «Y a-t-il un flic ?» Il n’aurait cependant pas encore donné son accord.

Un choix de carrière. Plus habitué aux rôles de vengeur dans les films d’action, Liam Neeson aurait approché par la société Paramount pour tenir le rôle principal dans le reboot de la saga cinématographique «Y a-t-il un flic ?», rapporte le site américain Deadline. Le réalisateur Akiva Schaffer (Tic et Tac : Les Rangers du Risque) a été désigné en tant que réalisateur, tandis que Dan Gregor et Doug Mand se sont vus confier l’écriture du scénario.

L’acteur britannique de 70 ans a conscience que cette décision pourrait influencer le reste de sa carrière. «Soit ça achèvera ma carrière, soit ça la lancera dans une toute nouvelle direction», avait-il confié au site américain People en février dernier à propos de ce projet. Dans le reboot, Liam Neeson ne reprendrait pas le rôle du policier gaffeur Frank Drebin tenu à l'époque par Leslie Nielsen, mais incarnerait son fils.

Connu pour ses rôles dramatiques, Leslie Nielsen était devenu un maître de la parodie et de l’humour en faisant le choix d’incarner le lieutenant Drebin, d’abord dans la série «Police Squad» en 1982 (6 épisodes seulement), puis dans la trilogie «Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» (1988), «Y a-t-il un flic pour sauver le président ?» (1991), et «Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?» (1994), trois films qui auront connu de jolis succès au box-office malgré l’accueil glacial de la critique.