Halloween 2022 : 3 jeux de rôle sur table pour une soirée sous le signe du frisson

Pour célébrer Halloween comme il se doit, on peut faire du porte-à-porte pour récolter des bonbons, ou se préparer un rendez-vous au cimetière du coin. Mais pourquoi ne pas en profiter chez soi, en famille ou avec des amis, tout en s'amusant ? Rien de mieux alors qu'une bonne partie de jeux de rôle, dont certains sont particulièrement adaptés pour l'occasion.

Ravenloft, le royaume d'épouvante de D&D

© Wizards of The Coast

Depuis le succès planétaire de la série Stranger Things, tout le monde a pu comprendre à quel point une partie de jeux de rôle sur table peut être immersive et propice à plonger ses participants dans l'ambiance. L'univers horrifique et fantastique de Ravenloft en est l'une des illustrations les plus ludiques. Avec Le Guide de Van Richten sur Ravenloft, le vénérable D&D (Dungeons&Dragons) tient enfin son guide qualibré pour les scénarios de dark fantasy de sa cinquième et dernière édition. Traduit tout récemment par les soins de Wizards of the Coast en français, ce décor de campagne fleure bon l'horreur gothique : dans les royaumes cauchemardesques de Ravenloft, l’érudit en monstres Rudolph van Richten a compilé sa correspondance et ses dossiers d’enquête, en espérant munir les futurs aventuriers de tous les éléments dont ils auront besoin face à ces créatures de la nuit.

© Wizards of The Coast

Avec au menu de nouveaux lignages pour vos personnages (le Dhampire, le Fielsang ou le Ressuscité), deux nouvelles sous-classes, le Collège des Esprits pour les bardes et le pacte du Mort-vivant pour les occultistes, mais aussi un large panel de créatures effroyables dans le bestiaire monstrueux. Une aventure inédite en fin d'ouvrage permettra aux joueurs et au maître du donjon (celui qui connait et présente le récit et l'intrigue aux joueurs, règle les actions et coordonne la partie) de mettre en place rapidement de quoi tenir pour la nuit d'Halloween. Ne reste plus qu'à trouver la bande-son adéquate, poser les cartes sur la table, et sortir le set de dés pour quelques heures d'exploits qui feront pâlir d'envie même les marcheurs blancs.

Et pour ceux qui auraient été séduits par l'expérience, la campagne La Malédiction de Strahd, un gros recueil d'aventures pour personnages de niveau 1 à 10, est annoncé en français pour le 25 novembre prochain. De quoi aller défier l'un des êtres maléfiques les plus puissants de cet univers sur son propre territoire du château de Ravenloft !

Ravenloft, Le Guide de Van Richten, D&D, 39,99€.

L'appel de cthulhu, l'indémodable de lovecraft

Difficile dans le monde de l'imaginaire horrifique de passer à côté du célèbre Mythe de Cthulhu imaginé par le cerveau un peu dépressif de l'auteur américain H.P. Lovecraft (1890-1937). Films, mangas, jeux vidéos, BD ou séries TV...Son oeuvre a été déclinée avec plus ou moins de réussite sur tous les supports. Pour le coup, les adaptations en jeux de rôle sont peut-être les plus abouties. Anciens dieux, monstres démoniaques, terreur, folie, le tout sous forme d'enquêtes que les joueurs doivent résoudre, et ou se mêlent le réel et le fantastique, les légendes oubliées et les sciences occultes. En somme, c'est comme si Hercule Poirot s'invitait dans le film Shutter Island, avec des aliens en embuscade. Ici, nous vous proposons les versions de deux éditeurs différents.

La plus classique est celle qu'on trouve chez l'éditeur Edge. C'est l'historique L'Appel de Cthulhu. Dans une gamme déjà bien fournie en livres de bases, suppléments et campagnes (une suite de plusieurs scénarios joués avec le même personnage, nécessitant plusieurs parties pour arriver à son terme), l'idéal est d'opter pour la Boîte de base, qui contient tout ce dont les joueurs et le maître du jeu ont besoin, sans avoir à se plonger dans de longues lectures au préalable.

Un livre de règles, un de scénario, des fiches de personnages, des dés spécifiques...De quoi garantir plusieurs heures de frissons même aux joueurs les plus avertis. Trois extensions, ainsi que le JDR proposé dans sa version complète (Manuel du Gardien, Manuel de l'investigateur, Accessoires du Gardien) assurent une longue durée de vie au jeu.

La seconde version, éditée par les Français de chez Black Book éditions, est une déclinaison de leur jeu Chroniques oubliées Fantasy - Initiation au jeu de rôle, création française la plus vendue de ces dernières années. Fort de ce succès, l'éditeur a donc transposé ce corpus de règles, simples, efficaces, et adaptées aux férus de détails comme à ceux qui privilégient une rapide prise en main.

La boite regorge de documents, figurines, cartes, écran du maître du jeu, dés...de grande qualité, pour une expérience la plus ludique possible. A noter qu'une campagne est fournie, ainsi qu'un grand scénario d'initiation, De si beaux esprits, écrit par le fan du genre et auteur de thrillers Maxime Chattam.

«L'Appel de Cthulhu : boîte de base », Edge éditeur, 34,95 €.

«Chroniques oubliées - Cthulhu», Black Book editions, 49,90 €.

Tiny, le frisson pour les petits

Notre tout premier jeu de rôle? Sans doute celui que l'on a tous expérimenté, petit, à la nuit tombée, alors qu'on s'apprête à glisser au royaume des songes. Dans la peau du héros dont on venait de voir les exploits sur écran ou au fil des pages, on se rêvait sauveur du monde, d'un animal blessé, d'un prince ou une princesse en danger, ou tout simplement en lutte contre un instituteur devenu démoniaque. C'est exactement ce que vous propose le jeu de rôle Tiny, un des rares véritables jeux du genre (autre qu'un jeu de carte ou de société) abordable dès l'âge de 8-10 ans. Un régal pour les parents déjà adeptes du JDR et qui souhaiteraient initier leurs enfants, sans avoir à se soucier trop souvent des règles, et dans un univers ou personne ne se fera couper la tête ou tranformer en tueur sanguinaire.

La bonne idée est d'avoir poussé le principe de la nuit de l'enfant comme point de départ, jusqu'au bout. Chaque joueur incarne ainsi un des «doudous» de l'enfant en train de dormir. Robot, peluche, figurine, jeu de construction, chaton ou dinosaure, les joueurs accompagnent Tiny le doudou-tigre dans le monde des rêves, pour empêcher les Akymérides (incarnations des cauchemars) de réveiller l'enfant, et donc de leur permettrent d'envahir le monde réel. De nombreux conseils sont proposés pour créer ses propres héros-jouets, ainsi que pour construire une histoire équilibrée et facile à comprendre, même pour les plus jeunes aventuriers. Deux scénarios permettent de rapidement se lancer dans une partie, dans une pyramide égyptienne ou une île aux pirates. De nombreux suppléments et extensions sont déjà parus, à des prix très raisonnables. L'éditeur JDR a même prévu un kit d'initiation ainsi que des feuilles de personnages à télécharger gratuitement ICI.

C'est donc un retour à l'essence même de ce qui fait le jeu de rôle, à savoir le plaisir d'incarner un rôle selon ses envies, dans des situations inhabituelles et rocambolesques, que permet Tiny. Une ode à l'imagination et la créativité, qui permettra peut-être aux apprentis rôlistes à ne plus craindre l'arrivée de la nuit.

Tiny, JDR éditions, livre de base 34 €, Boite d'initiation 25 €