Westworld : la série n'aura pas de saison 5, les acteurs toucheront quand même leur salaire

A la grande déception des fans, HBO a annoncé il y a quelques jours que la série «Westworld» ne connaîtrait pas de saison 5. Les principaux membres du casting de la série n’ont cependant pas tout perdu, puisque même sans rien jouer ils toucheront leur cachet.

Leur contrat avait tout prévu. Les acteurs principaux de «Westworld» seront payés pour la saison 5 de la série, a fait savoir le magazine Deadline vendredi dernier, alors qu'HBO venait d'annoncer que la série s'arrêterait à l'issue de sa saison 4.

Les membres de la distribution qui possèdent cette clause de paiement, leur assurant un cachet qu’ils jouent ou non, sont Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, et Jeffrey Wright, qui font partie du casting depuis la création en 2016, ainsi qu'Aaron Paul qui l'avait rejointe en saison 3.

A noter que ce type d’accord n'est pas inhabituel. Des acteurs sont même parfois payés avant une décision de renouvellement afin de garantir leur implication et d'éviter la possibilité qu’ils signent pour d'autres projets. Les salaires dus aux acteurs de «Westworld» seraient de l'ordre de 250.000 dollars par épisode, ce qui devrait faire un total de 10 à 15 millions de dollars à débourser pour HBO.

Une saison 5 trop chère ?

Une perte substantielle certes, mais bien loin du coût potentiel d’une cinquième saison. THR rapporte que la saison 4 avait coûté «au moins 160 millions de dollars» pour faire ce qui restera les huit derniers épisodes...

Visuellement époustouflante et passionnante dans son propos, «Westworld» peinait ces dernières années à rassembler en masse les spectateurs, d'aucuns la considérant comme trop difficile à comprendre. Adaptation du film de 1973 écrit et réalisé par Michael Crichton, elle aura cependant été très acclamée, remportant notamment 54 nominations aux Emmy Awards, avec sept victoires à son actif.

La première saison plongeait dans un parc à thème occidental futuriste, où les visiteurs pouvaient vivre leurs fantasmes les plus fous et les plus sombres sans conséquences réelles. La suite de la série proposait une réflexion sur l'intelligence artificielle et la bataille inévitable entre machines et humains. Diffusée sur HBO Max outre-Atlantique, la série est à voir et à revoir en France sur OCS.