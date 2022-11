The Acolyte : Disney révèle le casting de la nouvelle série originale produite par Lucasfilm

Alors que son tournage vient d’être lancé en Angleterre, «The Acolyte», nouvelle série originale produite par Lucasfilm à retrouver prochainement en exclusivité sur Disney+, dévoile son casting.

Lucasfilm lève un peu plus le voile sur la prochaine série Star Wars. Créée par la créatrice, showrunner et productrice exécutive Leslye Headland (la série «Poupée russe») - qui réalisera également l’épisode pilote - «The Acolyte», comptera à son générique les noms d'Amandla Stenberg («The hate you give»), Lee Jung-jae («Squid Game»), Manny Jacinto («Top Gun : Maverick»), Dafne Keen («His Dark Materials»), Jodie Turner-Smith («Anne Boleyn»), Rebecca Henderson («Call Jane»), Charlie Barnett («Poupée russe»), Dean-Charles Chapman («1917») et Carrie-Anne Moss (la saga «Matrix»).

«The Acolyte», qui sera la première production live-action à la fin de l'ère de la Haute République, «jouera la carte du thriller et du mystère», annonce Disney+, qui la diffusera en exclusivité.

Son action se situera plus précisément «aux derniers jours de l'ère de la Haute République, alors que de sombres secrets ternissent la galaxie et qu’émergent un certain nombre de forces du côté Obscur», et suivra «une ex Padawan qui retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes». Deux protagonistes qui vont rapidement se retrouver confrontés à des puissances «bien plus redoutables que prévu...».