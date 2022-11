MrBeast détrône PewDiePie au top des vidéastes les plus suivis sur YouTube

PewDiePie a été officiellement détrôné en tant que vidéaste comptant le plus d’abonnés sur YouTube. C’est désormais MrBeast qui occupe la première place, avec plus de 111 millions d’abonnés.

L'élève dépasse le maître. Avec plus de 111 millions d’abonnés, MrBeast a dépassé son idole PewDiePie au classement des créateur individuels les plus suivis sur YouTube.

Bien qu'aucun des deux n'ait encore commenté publiquement ce changement, PewDiePie - vidéaste dont les propos controversés sur le viol ou sur les Juifs ont suscité plusieurs polémiques ces dernières années - avait précédemment annoncé qu'il pensait que MrBeast le dépasserait un jour «définitivement». «Il le mérite vraiment. J'espère qu'il le fera», avait-il déclaré en août 2022.

Cela signifie qu'à part les chaînes YouTube gérées par des sociétés telles que T-Series (229 millions à titre de comparaison), Cocomelon - Nursery Rhymes et SET India, il n'y a désormais aucune autre chaîne gérée par un individu qui peut se vanter d'avoir un public aussi large que MrBeast, autrement connu sous le nom de Jamie Donaldson.

WHAT ARE THE ODDS I RANDOMLY OPEN YOUTUBE TO 111,111,111 SUBSCRIBERS AT EXACTLY 11:11 ON NOVEMBER 11th??? pic.twitter.com/jcIOlLfySi

— MrBeast (@MrBeast) November 12, 2022