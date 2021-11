Squid Game : le Youtubeur MrBeast récrée les décors de la série pour une partie dans la réalité

Youtubeur star aux 73 millions d’abonnés, l’Américain MrBeast vient d’entreprendre une reproduction fidèle des terrains de jeux de la série sud-coréenne Squid Game.

Comme dans le célèbre programme de Netflix, 456 participants déambuleront dans ce décor qui va lui coûter, dit-il, plus de deux millions de dollars.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig — MrBeast (@MrBeast) November 7, 2021

Les modalités du jeu version MrBeast ne sont pas encore connues à l’heure où nous écrivons ces lignes, peut-être y retrouvera-t-on notamment une partie impitoyable d'1, 2, 3, Soleil... Toutefois on sait que les joueurs éliminés ne connaîtront pas le même sort que ceux de (l’ultra-violente) série - à savoir qu’ils ne seront pas (mais faut-il le préciser ?) tués par l’organisateur. Il est déjà annoncé aussi que le gagnant remportera moins que dans la version originale, mais repartira tout de même avec 456.000 dollars.

The Squid Game sets are coming together! Wish the 456 contestants good luck next week pic.twitter.com/LdHf3OSsOE — MrBeast (@MrBeast) November 3, 2021

Une jolie somme que MrBeast, alias Jimmy Donaldson, n’aura a priori aucun mal à financer, ses performances de l’extrême attirant les internautes (et les dollars) en masse. Depuis qu’il s'est lancé à 13 ans en 2012 sur Youtube, la notoriété du vidéaste a explosé, notamment en 2017 avec sa vidéo dans laquelle il comptait jusqu’à 100.000 vues, ou plus récemment celle où il a passé 50 heures enterré vivant et qui a cumulé quelque 138.711.439 vues.

En 2020, le jeune homme de 22 ans s’était classé deuxième au top des Youtubeurs les mieux payés de l’année, établi par le magazine Forbes, avec 24 millions de dollars tombés sur son compte en banque. Le marketing décliné de son jeu Squid Game devrait participer à amortir son dernier fol investissement en date... Quant aux images du jeu, elles devraient être prochainement mises en ligne sur ses réseaux sociaux.

A noter que cette expérience dans le monde réel inspiré par Squid Game n'est pas la première. La semaine dernière, la célèbre chaîne de streaming OfflineTV avait organisé un premier concours officiel Squid Game, avec un pactole de 25.000 dollars, dont les images sont visibles ci-dessous. De quoi booster encore un peu plus la notoriété incroyable de la série qui connaîtra quant à elle un jour, son créateur l'a récemment confirmé, une saison 2.