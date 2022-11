Superman : Amy Adams va-t-elle reprendre le rôle de Lois Lane ?

Interrogée lors de la première du film «Il était une fois 2», à Hollywood, à propos du retour d’Henry Cavill en Superman, Amy Adams, qui a incarné le personnage de Lois Lane à ses côtés, affirme n’avoir reçu pour le moment aucune proposition pour reprendre le rôle.

Le mystère reste entier. Interrogée par le site américain Variety à propos du retour d’Henry Cavill dans le costume de Superman, Amy Adams, actuellement au générique de «Il était une fois 2», s’est montrée très enthousiaste à l’idée de voir le comédien britannique incarner de nouveau le super-héros de DC Comics. «Je suis ravie pour Henry Cavill. Il est un incroyable Superman, donc je suis contente pour lui», réagit-elle.

Quand le journaliste lui a demandé si elle s'était vue proposer de reprendre le rôle de Lois Lane dans les futurs films de DC Studios, Amy Adams a confirmé ne pas avoir été contactée à ce propos pour le moment. Mais qu'elle serait ravie de participer à l'aventure à nouveau si jamais l'occasion venait à se présenter, elle qui a incarné à trois reprises - «Man of Steel», «Batman v. Superman : l’Aube de la justice», et «Justice League» (ainsi que «Zack Snyder’s Justice League», ndlr) - le personnage à l'écran.

