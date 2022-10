Superman : Henry Cavill raconte les coulisses de son retour dans la peau du super-héros

Invité du podcast «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, Henry Cavill s’est exprimé pour la première sur la manière dont s’est déroulé son retour dans le costume de Superman. Et les émotions que cela lui a procuré.

Le bonheur est palpable. Invité du podcast «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, Henry Cavill a confié l’émotion qui fut la sienne au moment où il a reçu la confirmation qu’il allait à nouveau incarner le personnage de Superman au cinéma. Le comédien révèle ainsi qu’il tournait la série «The Witcher», six jours sur sept, quand Warner Bros. lui a demandé de venir tourner la scène aperçue dans «Black Adam».

Détail amusant, Henry Cavill et son agent étaient dans l’impossibilité de leur préciser la raison pour laquelle il devait s’absenter, le tournage étant tenu au plus grand secret. «C’était top secret, donc je ne pouvais pas leur donner la véritable raison», dit-il.

“Welcome back, Superman.” My honor to have the first public conversation with Henry Cavill about his return as the Man of Steel. @92ndStreetY





Our full 45 minute chat here: https://t.co/eg6jZCt3kh pic.twitter.com/n6PtWcLqIV

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) October 27, 2022