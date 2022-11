The Walking Dead : le spin-off avec Negan et Maggie se dévoile enfin

Alors que la série «The Walking Dead» vient de se conclure, les fans pensent déjà à la suite. Et notamment au spin-off baptisé «The Walking Dead : Dead City», qui verra les personnages de Negan et Maggie former un duo aussi inattendu qu’excitant.

L’impatience est perceptible. À peine viennent-ils de voir «The Walking Dead» toucher à sa fin que Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan – qui jouent respectivement Negan et Maggie – doivent désormais répondre aux questions concernant l’avenir de leurs personnages, dans le spin-off intitulé «The Walking Dead : Dead City», une des nombreuses séries dérivées qui s’apprêtent à voir le jour sur la chaîne américaine AMC.

Cette fiction pilotée par Eli Jorné, prévue pour être lancée au début de l’année 2023, n’a pas encore dévoilé la totalité de son intrigue. Selon le synopsis officiel, on apprend qu’elle suivra Negan et Maggie dans un Manhattan postapocalyptique peuplé de zombies, évidemment, et de groupes de survivants qui font régner la terreur dans les rues de New York. Dans un entretien avec le site américain Deadline, Jeffrey Dean Morgan a apporté quelques précisions supplémentaires.

Deux personnages qui se détestent

«Cette série se déroulera deux ans après la conclusion de ‘The Walking Dead’. Et le problème avec ces deux années écoulées, c'est qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à ces deux personnages. Negan a la possibilité de retomber dans ses travers. Il a ses habitudes, et celles qui lui ont permis de survivre. Quand il s'est retrouvé avec ce groupe (dans la série originale), il y avait une autre manière de survivre, et il a essayé de s’adapter. J’ai peur de découvrir ce qu’il est devenu après deux années passées loin d'eux. Et quand Negan et Maggie vont se retrouver, il y a une forte probabilité qu’il ne soit plus celui qu’il était à la fin de la série», explique l’acteur.

Jeffrey Dean Morgan précise également que la série jouera forcément sur la relation compliquée qu’entretienne Maggie et Negan, ce dernier étant responsable de la mort de son mari lors de sa première apparition dans la saison 7. S’il a grandement évolué au fil des saisons, au point de devenir un allié de Maggie (il a notamment sauvé son fils, ndlr) et de son groupe, Negan ne peut échapper à sa nature profonde, selon le comédien.

«Ces deux personnages éprouvent les pires difficultés à s’entendre, et c’est la raison pour laquelle je voulais absolument faire ‘Dead City’. Je trouve cela fascinant d’avoir ces deux personnes qui se détestent, mais qui vont être obligés de faire équipe pour survivre», s’enthousiasme Jeffrey Dean Morgan.