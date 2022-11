The Walking Dead : ce que l’épisode final révèle du spin-off avec Rick et Michonne (SPOILERS)

Les dernières minutes de l’ultime épisode de «The Walking Dead» ont permis à la chaîne américaine AMC de donner aux fans un avant-goût du spin-off consacré à Rick et Michonne, dont la diffusion est prévue dans le courant de l’année 2023.

L’heure des retrouvailles est proche. En juillet dernier, Andrew Lincoln et Danai Gurira avaient fait une apparition surprise lors du Comic-Con de San Diego, pour annoncer qu’une série dérivée de «The Walking Dead» consacrée aux personnages de Rick et Michonne allaient voir le jour. Un projet qui se substituait à celui d’une trilogie de films centrée sur Rick Grimes.

Dans les dernières minutes de l’ultime épisode de «The Walking Dead», les téléspectateurs ont découvert les deux personnages, chacun autour d’un feu, en train d’écrire d’écrire des lettres à l’un et à l’autre, et leurs proches. Michonne apparaît en tenu de samouraï, avec la bague de Rick autour du cou. Lui porte une veste de la République Civique Militaire, et ses affaires laissent penser qu’il est un employé dans un des centres de l’organisation aperçu dans un autre spin-off, «The Walking Dead : World Beyond».

Il reste désormais à déterminer comment Rick Grimes, que l’on découvre dans une ville de Philadelphie en ruines, en état d’arrestation par des hommes de République Civique Militaire, et Michonne, que l’on voit foncer à dos de cheval dans un canyon infesté de zombies, vont réussir à se retrouver. Et la manière dont cela se déroulera. On voit Rick se débarasser de ses affaires personnelles, dont un sac jeté sur un bateau à l'abandon, avant que l'hélicoptère ne se présente devant lui. Une chose est sûre : ces images calées à la conclusion de «The Walking Dead» ont définitivement titillé notre curiosité.