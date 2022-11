Dawson : James Van Der Beek révèle comment sa fille a découvert le célèbre «meme» où il pleure

Dans un entretien avec le site américain People, James Van Der Beek a expliqué que sa fille aînée, Olivia, 12 ans, avait découvert son célèbre «meme» où il pleure dans la série «Dawson». Et qu’elle s’en servait désormais contre lui.

Un drôle d’apprentissage. Dans un entretien avec le site américaine People, James Van Der Beek a révélé que l’aînée de ses six enfants, Olivia, 12 ans, avait découvert ce qu’était un «meme» en utilisant un iPad pour faire des exercices en ligne. Et qu’il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour découvrir celui où son père pleure dans la série «Dawson».

«Dans le cadre de cours à suivre sur Internet, nous avons donné des iPads aux enfants, et ils ont immédiatement découverts ce qu’étaient les ‘memes’. Cela a commencé avec mon aînée qui m’a envoyé un meme sur moi», raconte-t-il. Après lui avoir envoyé un meme de lui en train de danser (James Van Der Beek a participé à ‘Danse avec les Stars’ outre-Atlantique, ndlr), l’acteur de 45 ans a eu la surprise de recevoir le fameux meme de lui en train de pleurer. «Je me suis dit : ‘C’est agressif’», s’amuse-t-il.

En 2018, lors d’une réunion avec le reste du casting pour célébrer les 20 ans de la série, James Van Der Beek s’était exprimé à propos de ce meme devenu viral. «J’ai l’impression que tout le monde pleure plus que moi dans la série et je suis celui qui a été attrapé dans cette boucle», analysait-il. «Ce n’est pas combien de fois tu pleures, mais comment tu pleures», avait enchaîné Joshua Jackson. «J’adore ce truc. C’est mon moment préféré de l’ensemble de la série. Je trouve cela hilarant qu’on puisse travailler six ans sur une série… et elle se résume aujourd’hui à ces trois secondes. C’est l’essence même d’Internet», ajoutait James Van Der Beek.