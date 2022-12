Francky Vincent a été officiellement nommé chevalier des Arts et des Lettres

Francky Vincent, l'interprète des tubes «Alice ça glisse» et «Fruit de la passion», a été officiellement promu au rang de Chevalier des Arts et des Lettres. Une décoration honorifique attribuée par le Ministère de la Culture pour «le rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde».

La nouvelle est tout à fait officielle. Selon le site La Première, le musicien originaire de Point-à-Pitre, Francky Vincent, fait partie des 450 artistes qui ont été promus au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, ce lundi 5 décembre 2022. Le nom de l’interprète des tubes «Alice ça glisse» ou «Fruit de la passion» apparaît dans un arrêté du 17 octobre dernier, publié fin novembre sur le site du Ministère de la Culture, sur lequel figure la liste des nommés dans l’ordre des Arts et des Lettres de la promotion d'été 2022.

«Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde», est-il précisé dans les conditions d’attribution, définies par décret, rappelle pour sa part le site du journal Le Parisien.

Francky Vincent a lancé son premier groupe de zouk en Guadeloupe à l’âge de 19 ans. Jugeant le public local «trop prude», sa carrière décolle une fois arrivé dans l’Hexagone, où ses tubes «Alice ça glisse », et surtout «Fruit de la passion», qui se vendra à plus de 500.000 exemplaires, vont rencontrer un succès populaire.

Si la sortie de son album «Ça va chauffer» en 2004 est un échec, sa signature avec Universal Music, et la sortie du single «Tu veux mon zizi», lui permettra de renouer avec le succès qui se confirmera avec la sortie de la compilation «Mon fest’of» en 2009, qui deviendra disque d’or.